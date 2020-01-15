【武漢肺炎】唯一死亡個案家屬拒驗屍　醫生：化驗可助確定致病原

內地當局公布，由新型冠狀病毒引致的武漢肺炎，至今確診41宗病例，當中1人死亡。港府代表團前往武漢考察後，今日（15日）返港後透露，由於死者家屬不同意，因此無做屍體化驗。 有醫生指，活人身上可取得的樣本有限，驗屍可增加對新病毒的了解，以確定病毒的致病源，又指當年沙士確定病毒病原，亦是因為有醫生解剖染病死者的遺體，從而得知致病機理。

賴偉文透露，內地的死亡個案因家屬不同意未有做屍體化驗。（李澤彤攝）

醫院管理局總感染控制主任賴偉文隨團到武漢考察過後，今日見記者時談及部份武漢確診患者的臨床治療細節，他指目前41宗確診個案當中，有1人離世，該名男病人是於去年12月23日發病，至1月9日離世。

死者本身有長期病患

根據國家衛健委早前公布，該名61歲病人經常到事發的華南海鮮市場採購，本身是長期病患者，他因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同時患有腹部腫瘤及慢性肝病。

賴偉文稱該病人離世後，由於家屬不同意，因此無做屍體化驗。

中國疾控中心早前公開新型冠狀病毒的基因序列。（圖片來源： IVDC, China CDC）

梁子超指，為遺體化驗可有助確定病毒致病原。（資料圖片／譚威權攝） 梁子超：「沙士」亦是靠解剖確定病毒 香港醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超指，若能為病人遺體做化驗會較好，可以觀察體內有哪些組織出現病變，若在有病變的地方找到該新型病毒，有助確定病毒致病原。由於活人可取的樣本有限，病人離世後較能取得更多樣本，他又重提當年沙士是因為有醫生解剖染病死者的遺體，確定病原，從而得知致病機理。 但他亦坦言，倘在其他方面已有強烈及足夠證據，亦未必一定需要解剖。

政府代表團到武漢工作考察後返港交代詳情。（李澤彤攝）

於確診病人痰及血液樣本發現新型冠狀病毒

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，41名病人年齡介乎20多歲至70多歲，較多人屬40歲至69歲，又以男性較多。賴偉文補充，8宗嚴重個案的病人年齡為40歲至78歲，均有腎或肝衰竭，當中有兩人需要接駁ECMO（人工心肺機），其他病人主要以類固醇治療，暫無使用利巴韋林或蛋白酶抑制劑治療。

賴偉文引述內地專家指，一般會在確診病人的痰及血液樣本中發現新型冠狀病毒，病人的白血球數量雖正常或偏低，但當中淋巴細胞數量會比正常人低。不過他提到，在同屬病毒性肺炎、患沙士的病人身上亦發現淋巴細胞數量較低，並非今次武漢新病毒肺炎獨有，只是其中一個辨識是否染病的指標。

內地當局日前已公布新病毒基因序列，港大微生物系團隊早前預計，數日至一星期內可針對新病毒研發快速測試。衞生署今日表示，已去信國家衞健委，冀獲取病毒核酸提取物及核酸測試試劑，以協助完成病毒檢測。