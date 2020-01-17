訪港旅客減少　油塘海濱地棄建酒店　申改劃商業樓宇

油塘茶果嶺道多幅海濱用地，日前向城規會申請改劃為商業大樓。根據城規會文件，該用地現為工業大廈及製冰廠，在2014年曾向城規會申請改劃為酒店用途，並獲批准。 申請人指，因應近日訪港旅客人次較去年大幅下跌，認為原有的改劃申請與低迷旅遊業發展不符，因此再修訂有關的土地用途。

油塘海濱用地申請改劃作商業樓宇發展。（城規會文件）

申請改劃的地點涉及多幅土地，超過17萬平方呎，包括兩幅位於油塘茶果嶺道、鄰近東區海底隧道的私人海濱用地，現分別為油塘灣冰廠及榮山工業大廈；以及毗鄰數幅由政府擁有的土地，現為茶果嶺鹹水抽水站及茶果嶺煤氣檢查站。申請人擬將上述現為「綜合發展區」的地帶改劃為商業用地及兩個「政府、機構或社區」地帶，包括將現有的榮山工業大廈及冰廠重建為商業用途，擬興建兩幢介乎24至29層高的商業樓宇。此外，發展範圍內將提供三成的綠化比率，又建議在茶果嶺道煤氣檢查站上增設園景平台，並將連接到其中一個商業大樓。

原建酒店提供889個房間

據城規會文件，申請人在2014年曾就油塘海濱、涉及超過100萬平方呎的土地申請改劃，當中擬在涉及今次申請的土地改建為酒店，料可提供889個酒店房間，相關申請獲得城規會批准。申請人於提出今次修訂時指出，由於去年8月訪港過夜旅客人次較前年下跌超過四成，認為改劃酒店的申請與低迷的旅遊業不符，故不會將其改建酒店。此外，申請人指地點毗鄰東隧入口，不適合發展住宅，惟其鄰近港鐵站，認為可作商業發展。至於現有的政府油塘維修庫及茶果嶺海水抽水站，申請人建議將其保留。

根據土地註冊處資料，榮山工業大廈由永明國際集團有限公司持有，該公司的董事為香港經貿商會會長李秀恒；至於冰廠用地則由香港製冰及冷藏有限公司持有。