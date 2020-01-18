海洋公園副主席劉鳴煒：公園為旅遊業縮影　政府百億資助轉危為機

海洋公園連續虧損四年，日前政府公布，擬向海洋公園提供「一次過資助」，涉款106.4億元，未來七年增20景點。海洋公園公司董事局副主席劉鳴煒今日（18日）認為，海洋公園是本港旅遊業的縮影，旅遊業改變令園方面對嚴峻挑戰；隨著時代變遷，訪客的要求越來越高，亞洲鄰近地區不同主題公園應運而生加劇競爭。園方向政府申請財政資助可轉危為機，延續獨有優勢。 劉鳴煒又希望，香港和香港人，可以像海洋公園一樣，尋回優勢並加以發揮，他亦冀海洋公園能再次成為香港人引以為傲的地方。

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劉鳴煒今日於香港電台節目《香港家書》中致函海洋公園同事，憶述海洋公園是其童年回憶，現時亦會帶小朋友入園玩樂。劉認為，海洋公園是香港旅遊業的縮影，旅遊業的高低起跌對其影響最明顯。由沙士期間遊客驟降，至後期入場人數急升；由盈餘到虧蝕，海洋公園面對的情況，體現在香港旅遊業，以至整個經濟發展。

劉又坦言，現時的海洋公園與他加入董事局時截然不同，而競爭對手在財政上和營運方面，都比海洋公園更充足和靈活，造成很大挑戰。他認為2020年的海洋公園，不但要有新的機動遊戲和減低成本，「我們還要憑著自己的優勢和獨特性，去勝出這一場仗」。

海洋公園向政府申請財政資助，劉鳴煒指可延續獨有優勢，即卓越自然生態保育、教育和娛樂。他指煥然一新的海洋公園，會繼續成為香港、亞洲地區，以至全球的獨有地標。劉稱回望過去43年香港海洋公園的發展，無論高低起跌都能迎難而上，希望園方每一位同事，都能夠繼續謹守自己崗位，並衷心感謝他們服務香港，形容員工「是香港人的驕傲」。

今次我們向香港政府申請的財政資助，可以為海洋公園轉危為機，延續獨有優勢，即是卓越的自然生態保育、教育和娛樂。煥然一新的海洋公園，會繼續成為香港、亞洲地區，以至全球的獨有地標。這將令香港和香港人，好像海洋公園一樣，能夠尋回自己的優勢並加以發揮，亦令海洋公園再次成為香港人引以為傲的地方。 劉鳴煒