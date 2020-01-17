【和你宵】民主派區議員辦年宵不獲發牌勢難產　建制派稱依法辦事

政府今年取消年宵乾貨區，民間便自發在多區舉行「和你宵」的活動，不少由區議員舉辦，當中更以黃埔區的年宵檔期最長，由明日（18日）至下周五晚；其他的多為明日及後日舉行 ，惟多個年宵不獲政府批出牌照。 對於早前建制派的議會監察批評，和你宵活動帶有政治味道，舉辦年宵也與議員身分不合。舉辦年宵的議員則反駁舉辦年宵的原因是希望讓市民開心過年，否認是宣傳政治，強調對方所指非事實基礎。黃埔區議員鄺葆賢更批評：「如果政府辦乾貨年宵，我們區議員『可以hea的話，不會郁』，只是希望可以在合情、合理、合法下讓市民感受新年氣氛。」 議會監察召集人、民建聯落選區議員陳學鋒反駁，年宵是商業活動，做法與平常不收費的盤菜、蛇宴不同，「政府部門不批出牌照只是嚴厲執法，依法辦事。」

政府有鑑社會氣氛，決定取消今年年宵的乾貨區。（資料圖片 / 林若勤攝）

農曆新年將至，不少港人都習慣過年前逛年宵，冀來年可以行大運。但政府有鑑社會氣氛，決定取消今年年宵的乾貨區，年宵氣氛大減。民間便發起「和你宵」的年宵活動，當中中西區的山城年宵、黃埔年宵、葵涌和你宵、東區和你宵是由一班區議員所主辦，年宵檔期最長為黃埔年宵，活動由明日（18日）起至下周五晚結束；其他的多為明日及後日舉行。

不過，民建聯的「議會監察」在周三（15日）開記招批評「年宵」的活動是商業性質，不單與議員的身分有衝突外，也質疑活動帶有政治意味。記招後，房屋署同日晚上便去信給葵涌邨北區議員梁錦威，認為「和你宵」具商業成分，故取消向他們借出場地。

葵涌年宵不獲房署借場 現正尋覓其他地方

梁錦威向《香港01》否認活動帶有政治意味，「傳單上的一隻『連豬仔』也可以表達政治立場，基本上他們可以將所有事與政治扣在一起。」他強調，議會監察所指的連豬是「黃色經濟圈」政治主張說法無事實基礎，「持任何政治立場的人士都可以來參加活動。」

梁錦威又重申，舉辦活動的原因是希望彌補年宵沒有乾貨的空缺，屆時會向到場的人士派揮春、參觀展示的貨品等，並不容許在現場有現金交易，不明白為何房屋署以商業成分為由取消借出現場，現正與署方聯絡安排場地。

會否最後取消活動？梁錦威未有直面回應，正盡力尋找其他場地。至於議會監察所稱的年宵會將活動按金捐出給「星火同盟」等機構，梁錦威則稱只是當時在招標時作出呼籲，並非強迫。

鄺葆賢指舉辦年宵是希望讓市民感受新年氣氛，事件會對市民留有不好的觀感。（資料圖片 / 余俊亮攝）

否認12萬元是收入 費用用於聘請保安及購買保險

議會監察同時質疑，黃埔年宵的每檔投標價錢為3,000元，整個活動收入達12萬元，質疑收入最終的向去。黃埔西選區議員鄺葆賢不同意說法是收入，指每檔3,000元的投標費用最終是用於申請牌照、聘請保安、購買保險、清理垃圾等用途上，「一元都無賺過，根本是蝕着做。我們整個團隊完成區議員工作後再額外做的。」



鄺葆賢反駁，12萬元絕不是收入，過去建制派所舉辦的活動也要經費，「我沒有他們那麼有錢，他們所用的錢是否也叫收入？」她強調，投標的條件是參考過去食環署的小型年宵文件，並非胡亂訂出。她指，當時投標是開放給所有人參加，並以產品的原創性、類形去決定是否中標。

鄺葆賢認為有政治壓力影響發牌 「no stake in the society」

鄺葆賢在回覆中多次重申，舉辦年宵是希望讓市民感受新年氣氛，讓社區的關係變好。不過，她承認對能夠成功申請牌照不感樂觀，認為政府部門有受到政治壓力，「會繼續從正常制度去得到批核，如果政府辦乾貨年宵，我們區議員『可以hea的話，不會郁』。」

鄺葆賢直言：「我們做新年活動是想修補關係，冀在合情、合理、合法下舉辦年宵，但為何都此路不通？」她相信，事件會對市民留有不好的觀感，「很明顯我們是no stake in the society。」

至昨晚（16日）運輸署通知鄺葆賢，經諮詢食環署及警方等部門，基於公眾安全考慮不會就使用紅磡碼頭空置地批出牌照。據悉，所有已繳租金的檔主會獲得退款。

中西區方面，區議員張啟昕稱早前在個多月前已入紙申請籌辦「山城年宵」，消防署已批出不反對申請，但食環署的臨時公眾娛樂牌仍然未有結果，會研究如何繼續舉辦年宵。

「議會監察」召集人陳學鋒無回應是否給壓力政府，但認為不批牌決定是依法辦事。（資料圖片 / 余俊亮攝）

「議會監察」召集人、民建聯落選區議員陳學鋒回應事件，他指政府部門不向民主派的發牌必定有其原因，但未有承認是否曾向政府給壓力。他說：「我們開記者會肯定是全香港人都看到，可能政府也看到我們的意見，政府部門不批出牌照只是嚴厲執法，依法辦事。」

今次年宵區議員均不是以區議會名義申請牌照，為何仍然反對？他不反對區議員合法地向政府交出地租，以及清晰交代資金去向，「政府辦年宵免交地租，無問題！但私人租金你要交足市值地租，做區議員一定要做事合法，不是濫用公權力。」

盤菜宴、蛇宴有人贊助 活動中不涉金錢交易

陳學鋒重申，辦年宵與區議員的工作在本質上是明顯分別，質疑年宵是商業性質活動，在民政總署有嚴格的指引，限制區議員收取金錢，斥按金或招標均是有利益衝突。

對方的租金收費全數用於活動上，質疑過去民建聯的活動都需要費用支持，說法不公。陳學鋒回應：「我們所辦的盤菜宴、蛇宴都是有人贊助，一元都無收錢」，認為兩者活動不能相提並論。