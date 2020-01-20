【1.19】警民關係科人員被襲　手指受傷、額頭骨折　兩人仍留醫

民間集會團隊昨日（19日）發起的「天下制裁」集會在下午4時許被腰斬，一名警民關係科、無戴委任證的便衣警員向發起人劉頴匡要求中止集會，引起群眾不滿，最終有便衣警被襲打至頭破血流。 港島總區（行動）高級警司吳樂俊稱，事件中共4名警員受傷，傷勢包括頭皮裂傷、手指骨折、額頭骨折、身體有腫傷，兩人仍然留醫。 吳樂俊指，當時集會外圍有人破壞，警方見到主辦方明顯無能力控制情況才介入，他又形容情況危急，要求警員出示委任證屬刁難且不合理。

港島總區總部（行動）高級警司吳樂俊（左）對同袍受襲感到憤怒。（資料圖片／黃偉倫攝）

港島總區（行動）高級警司吳樂俊今日（20日）接受港台節目訪問時，重述昨日中止集會的情況。他稱下午三時許集會開始後，附近已有人堵路、撬鐵欄及破壞閉路電視鏡頭，警方曾要求主辦方派糾察處理，但主辦單位明顯無能力控制情況，因此警方介入並派出警察公共關係科警員向劉頴匡要求中止集會。

他續指，根據不反對通知書的內容，除了遮打花園外，遮打道亦屬集會範圍，主辦方需負責，昨日的暴力事件亦是發生在集會現場。

警民關係組曾多次與劉頴匡開會 警司：無可能唔知係警員

昨日便衣警員被指遲遲不出示委任證，吳樂俊稱同事曾出示委任證，又指這批同事過去幾個星期均一直就公眾活動與劉頴匡及主辦單位人員開會，無可能不知道同事屬警民關係組，他直指要求同事出示委任證屬刁難，在該危急情況下做法亦不合理。

吳樂俊續指，劉頴匡的舉動煽動他人情緒，亦令警員被暴徒襲擊。他透露事件中4人受傷，傷勢包括手指骨折、額頭骨折、頭皮裂傷及身體有腫傷，兩人目前仍然留醫。

劉頴匡昨晚集會後被警方以涉嫌違反不反對通知書條件拘捕，民間集會團隊今早公布，警方加控劉涉嫌「阻差辦工」。