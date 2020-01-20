【1.19集會】警民關係組4警員被襲　有警員頭顱骨折、頭部縫5針

「民間集會團隊」昨日（19日）在遮打花園舉行集會，在集會開始後，外圍已有黑衣人堵路、拆欄桿、燒紙皮等，警方派出警民關係組數名便衣警員，到大台前要求集會發起人劉頴匡即時解散集會，原因是大會已無法控制秩序。不過警員被數名黑衣人襲擊，在逃往長江中心入口時，再有一大批黑衣追打他們，二男一女警員被棍和磚頭等襲擊，頭破血流。 警方今日（20日）在Facebook專頁表示，警員在溝通期間曾出示證件，共有四名警員受傷，頭顱骨折、頭部裂傷及手指骨折等，當中一人需縫5針，兩名警員仍然留醫。

1月19日的集會期間，有警民關係組警員被毆打。（鄭子峰攝）

警察公共關係科督察鄒昊亨在警方在Facebook專頁的短片中表示，昨日有警民關係組警員受襲，他們被人用棍及磚頭襲擊，共四名警員受傷，包括頭顱骨折、頭部裂傷及手指骨折等。他說，有警員頭部需縫5針，有兩名警員仍然留院。

澄清有出示委任證 警員與劉頴匡相識​

鄒昊亨又指，有人稱被襲警員無向主辦單位出示委任證，但警員在溝通期間曾出示證件，又強調該組警員一直與主辦單位及劉頴匡見面及溝通，「大家其實係認識，大家都知對方係邊個。」他又說，該批警員手無寸鐵，目的只為了與主辦單位溝通。

鄒又指，警方昨日在集會現場在截查及巡邏，是為了預先制止暴力，又稱昨日集會前，透過截停及搜查已拘捕了8人，當中有人持有士巴拿、伸縮棍等。

警民關係組一男一女警員遭到襲擊至頭破血流，防暴警到場保護同袍。（羅家晴攝）

指警員「被屈」大笑

鄒說，網上流傳照片，指有警員昨日在雪廠街發射催淚煙後，「被屈」被後方大笑。他解釋，當時有傳媒聯絡隊警員目擊情況，該名警員當時正設封鎖線，見到前方有催淚煙飄過後，大聲提示後方記者及市民離開，強調他並無發射催淚煙或向後大笑，譴責有人利用一個鏡頭、一個畫面，故意散佈假消息抹黑警員。