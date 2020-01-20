【武漢肺炎】陳凱欣批評港府新措施：只監測湖北旅客會有漏網之魚

由新型病毒引發的武漢不明肺炎疫情擴散，港府今午（20日）公布新的防疫措施，包括將呈報準則由湖北省會武漢市，擴展到曾到湖北省而又出現病徵的人，另外由明天起要求武漢來港航班的旅客填寫健康申報表。 被問到為什麼不同樣要求經高鐵站或其他口岸來港的武漢旅客填健康申報表，衞生署署長陳漢儀解釋，如果大量旅客滯留在關口，空氣不流通，對控制疫情並不理想。 立法會議員陳凱欣認為，如果擔心口岸擠迫，可以在高鐵上先派發申報表，再在高鐵站放置一個收集箱收集，「有問題應該去解決個問題，唔係應該做嘅嘢就唔做，香港政府講到（疫情）好嚴重，但係做出嚟嘅行為又唔一致。」她亦擔心，只監測來自湖北省的旅客，會有漏網之魚。

陳漢儀解釋不要求經高鐵來港的武漢旅客填申報表，是因擔心旅客滯留在關口。（梁鵬威攝）

衞生署長：所有確診個案都曾到武漢

現時如有在14天內曾到武漢；或內地醫院；或與武漢肺炎確診者接觸的人，加上有發燒及呼吸道感染病徵，就屬需呈報的個案。食物及衞生局局長陳肇始今天公布，將更新呈報準則，日後曾到湖北省的人如有病徵，也需呈報。

被問到疫情已擴至北京及廣東省，為什麼準則只覆蓋湖北省，衞生署署長陳漢儀解釋，由於現時所有確診個案都曾經到過湖北省武漢市，因此認為覆蓋範圍恰當。

陳肇始宣布，明天起要求武漢來港航班的旅客填寫健康申報表，內容包括有無相關病徵及聯絡方法。（梁鵬威攝）

陳肇始：無法分辨高鐵乘客是否來自武漢

陳肇始又宣布，明天起要求武漢來港航班的旅客填寫健康申報表，內容包括有無相關病徵及聯絡方法。對於為什麼不同樣要求經高鐵站或其他口岸來港的武漢旅客填健康申報表，陳漢儀表示，是因考慮了操作問題，「如果所有旅客入香港都要填健康申報表，在人流管制方面，或旅客滯留在關口，如果大量的人在同一時間（停留），空氣不流通，這種空氣狀態對控制傳染病未必最理想。」

她續指，武漢來港高鐵上並非所有旅客都來自武漢，有可能在其他站上車，當局不能分辨誰是真正由武漢上車，但由武漢抵港的航班就屬直航。她又稱，政府早前亦已經加強在高鐵站為旅客量體溫，除了有坐地式的體溫探測儀，亦有安排人手以手提式體溫探測儀，為武漢來港列車的旅客量體溫，而探溫更為客觀。

立法會議員陳凱欣直言，不能接受現時覆蓋範圍只包括湖北省。（資料圖片）

陳凱欣：絕對不能接受 已擴散至廣東北京

立法會議員陳凱欣直言，絕對不能接受現時覆蓋範圍只包括湖北省。她認為，內地已有第二波疫情，並擴展到廣東省及北京，尤如社區爆發，但本港呈報的覆蓋範圍仍只包括湖北省，會有漏網之魚，應覆蓋所有由內地來港而有病徵的人，「應該做得徹底啲！」

她也不認同港府只要求坐飛機來港的武漢人士才需填寫健康申報表，她認為如港府擔心口岸擠迫，可以在高鐵上先派發申報表，再在高鐵站放置一個收集箱收集，「美國機場特登剔出一個範圍畀武漢旅客做健康申報，有問題應該去解決個問題，唔係應該做嘅嘢就唔做，香港政府講到（疫情）好嚴重，但係做出嚟嘅行為又唔一致。」她認為，如有健康申報，可以及後追蹤到患病者在列車上身旁的旅客，方便監察，「坐喺隔離兩三個鐘，可能喺咁咳，屬於係密切接觸者。」

陳凱欣斥港府口說要迅速應變，但實際上反應緩慢，而且推出的新措施力度不足，令人失望。她建議當局應要求經高鐵來港的武漢旅客填申報表，更應加強針對航班的旅客，要求來自內地甚至亞洲的旅客也需填表，「因為而家亞洲包住香港嘅國家都有疫情。」她補充，港府應該再次派人到武漢，視察其他市場及醫院。