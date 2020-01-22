【沙中線】工程物料錯配　政府代表律師：反映港鐵禮頓監督不足

沙中線紅磡站調查委員會第二階段實質聆訊今日（22日）結案陳詞，代表政府的資深大律師許偉強表示，紅磡站多個地方的連接縫出現鋼筋及螺絲帽物料錯配，反映港鐵及禮頓於項目管理系統出現嚴重缺陷、雙方溝通不足以及禮頓未有妥善監督工程等問題。 許偉強又相信，紮鐵分判商永光的工人應能發現鋼筋與螺絲帽形狀錯配並向禮頓匯報，且涉事禮頓工程師亦會如實向上級反映。他認為，工程能夠繼續唯一合理推斷應是得到禮頓上級批准，且認為有缺撼的工程不會被發現或被港鐵否決。

代表政府的資深大律師許偉強今日陳詞，直指港鐵及禮頓就工程監管上出現多項問題。（陳晶琦攝）

許偉強續指出，就檢查及測量申請表格（RISC Form）方面，港鐵整體職員均沒有認真對待RISC Form，且禮頓亦出現遲交表格情況。

代表紮鐵分判商永光工程的大律師蔡一鳴陳詞指，紅磡站北面連接隧道出現螺絲帽及鋼筋錯配，責任在於提供物料及負責作出檢查的承辦商禮頓。他續指，永光紮鐵科文吳民俊發現北面連接隧道工程使用的物料，即平行螺紋（Parallel-threaded）鋼筋未能扭入尖頭的螺絲帽後，隨即向禮頓高級工程師黎家灝匯報，對方僅稱「盡量扭（接駁）入去、牆不會塌」，強調禮頓一名專業工程師吩咐吳民俊須「盡量扭入」，現實情況他「別無選擇」只能夠聽從指示。

代表紮鐵分判商永光的大律師蔡一鳴（左）多次重申，永光在工程合約中僅負責提供工人紮鐵，物料錯配責任在於提供物料及負責監工的承建商禮頓。（陳晶琦攝）

涉事地點於2017年8月發現施工縫漏水禮頓歸究永光手工欠佳，質疑禮頓為隱瞞事件「明顯講大話」，強調手工欠佳與物料錯配不同，不能將永光當作「代罪羔羊」，而永光亦不是如禮頓所述「自把自為」，將物料錯配的鋼筋及螺絲帽自行扭入而不匯報。