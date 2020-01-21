【沙中線】工程料超支約180億元　造價逼近千億　立法會下月審議

沙中線項目的「屯馬線一期」於下月14日通車，惟整體工程造價最新超支金額尚未公布。運輸及房屋局局長陳帆早前表示，仍與港鐵商討修訂工程造價，待雙方有共識及安排將盡快向立法會申請撥款。 據《星島日報》今日報道，沙中線主要工程修訂造價估算由2017年增加約165億元，進一步增至180億元。換言之，整體工程最新造價估算將由807億元增至987億元，逼近千億大關。 《香港01》正就有關事宜向運房局及港鐵公司查詢，尚待回覆。

沙中線紅磡站工程醜聞自2018年被揭發，通車日期一直押後，運房局局長陳帆上周五（17日）公布屯馬線一期通車，惟沙中線整體工程費用一直未公布。（資料圖片）

沙中線紅磡站工程醜聞自2018年被揭發，導致原訂2019年通車的大圍至紅磡段一直押後，最終政府批准局部通車，先啟用大圍站至啟德站並改稱「屯馬線一期」，上周宣布2月14日通車。

然而，整體工程造價一直未有公布。根據立法會文件顯示，2012年沙中線主要工程費用約為708億元。但港鐵表示，因前線工程建造費增加，包括宋皇臺站遺蹟的考古及保育工作、灣仔北工地交接日期延後而引致額外的工程開支、以及為預留彈性於會展站上蓋發展而需進行的車站工程，至2017年港鐵修訂主要工程造價由原本的708億，增加約165億元至873億元。

惟《星島日報》報道指，港鐵初步預計最新主要工程造價相比2017年的165億元，將增加至180億元。換言之，沙中線整項工程連同保護工程、前期工程及主要工程約會由2017年原訂807億元，增至987億元。

報道又指，現時港鐵就開展工程項目的流動資金所剩無幾，同時預料今年5月至7月將耗盡現有資金，故須盡快向政府撥款，否則會影響工程進度及大批工人的生計。立法會鐵路事宜小組委員會將於2月7日召開會議，屆時亦會討論追加撥款的申請。

《香港01》已就沙中線工程造價估算向運房局及港鐵公司查詢，尚待回覆。