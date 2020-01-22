【沙中線】政府律師：倘裁定結構安全　須假設工程問題不構成危險

沙中線紅磡站調查委員今日（22日）下午繼續結案陳詞，代表政府的大律師周偉倫再次提及政府委聘的結構工程專家劉志宏提出的三個工程問題，包括坑槽牆、連接縫內的鋼筋螺絲帽接駁情況、用作鞏固鋼筋承托力的剪力桿懷疑不足。 周偉倫認為，委員會倘裁定工程結構屬安全適用，須在提交政府的最終報告，列明上述的工程狀況不構成安全問題。委員會主席夏正民表示，絕不會看輕任何專家證人提出的方法及證供，雖然有部分專家證人認為不需加固結構，惟重申委員會職權範圍較廣，將以公眾利益角度審視結構安全。

代表政府的大律師周偉倫今日下午結案陳詞，稱現時工程仍有三個問題，倘委員會認為結構安全適用，必須假設相關工程問題不構成危險。（陳晶琦攝）

周偉倫今日下午陳詞表示，政府委聘的結構工程專家劉志宏曾提出三個疑慮，當中涉及列車停放處坑槽牆內有鋼筋螺絲帽接駁不當，且港鐵未有鑿開石屎檢查箇中情況，憂慮列車若果撞向該幅牆，牆身或未能抵擋列車出軌衝擊。

而連接縫內出現鋼筋及螺絲帽形狀錯配，以致未能妥善接駁；以及紅磡站東西走廊月台層板剪力桿﹙Shear links﹚安裝情況顯示40個位置中，有16個沒有剪力桿，憂慮月台層板其他關鍵位置未有剪力桿，以扣住上下兩排鋼筋的結構，增強及鞏固鋼筋承托力及荷載。

周偉倫重申，涉事提出的三處疑慮，其他涉事方委聘的結構工程專家均未有深入討論，認為委員會最終裁定紅磡站結構工程屬安全，必須排除上述三個工程情況不構成安全問題，並向公眾列明情況以釋疑慮。