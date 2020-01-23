【武漢肺炎】何栢良批港府反應比沙士更差　促提升至最高緊急級別

內地新型冠狀病毒肺炎疫情不斷擴散，武漢市由今早十時起封城，暫時封閉對外交通。本港亦於昨日錄得兩宗確診個案，患者均曾到武漢。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早（23日）在商台節目《在晴朗的一天出發》上表示，內地現時防疫水平已提升到「新沙士水平」，惟反觀香港政府反應「比十七年前更差」，指2003年SARS時香港所有出入境管制站都有做足健康申報措施，以助及早追蹤病人並隔離。他認為，現時是時機要將「嚴重」應變級別提升至最高的「緊急」級別，要有效防疫就要一切從嚴，政府更要審時度勢，可緊急通過法例，向武漢發出旅遊警示。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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內地武漢目前「封城」，何柏良表示，內地現時防疫水平比2003年SARS高，形容是「新沙士水平」，認為如要將人民生命安全放第一位，就要「做得幾盡就做幾盡」。他批評，如今港府的反應「比十七年前更差」，指於2003年SARS都有在所有出入境管制站要求所有人做足健康申報措施。他解釋原因是傳染病有潛伏期，入境旅客來到香港期間如病發，都可以根據其申報資料聯絡等，能及早追蹤病人並隔離。

可透過緊急立法向武漢發旅遊警示

他提到，香港有三個應變級別，認為港府有需要將「嚴重」級別提升至「緊急」，成立24小時協調中心，在所有出入境口岸要求旅客作健康申報。何栢良又指，雖然本港旅遊警示不包括內地範圍，但政府可緊急通過法例，向武漢發出旅遊警示。何栢良引述有醫生第一手資料說，留意到近日多了已經生病的武漢病人來港求醫，但他們不是直接來港，而是經高鐵轉折來港，指政府不即時在邊境口岸採取更加嚴厲措施，將成「漏洞」，擔心傳入病例會在短時內大幅度上升。他指，今次新型冠狀病毒肺炎疫情上升速度比2003年更加快，估計因為人流增加以及更高速的交通網絡。

他呼籲，市民千萬勿過於恐慌，日常中做足出個人防護措施，包括正確戴口罩，即口罩要覆蓋口及鼻，口罩邊不會漏風，以及勿時不時扯開口罩又戴回，指會飛沫會污染到口罩。他亦提醒，家居衛生方面要特別留意廁所清潔。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片／盧翊銘攝）

被問到有無需要限制到訪過武漢旅客來港，他認為，這些是屬於行政措施，限制入境是好嚴厲措施。他認為，政府行政措施方面，在「非常時期」要審時度勢，「到底是全力做到盡防疫，還是打定輸數要抗疫？」他指，2003年SARS就是錯過防疫時機，只能「抗疫」而有死傷。