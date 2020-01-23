【武漢肺炎】上班時間市民戴口罩坐公共交通工具　批藥房口罩加價

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情肆虐內地多個省市，疫情持續擴大以及鄰近多個地區，全國確診病例增至571宗，17人死亡，本港昨日（22日）發現首宗「高度懷疑」新型冠狀病毒感染個案；而威爾斯親王醫院亦有另有一名病人初步檢測為陽性，兩名患者已轉往瑪嘉烈醫院治療。 今日（23日）早上8時的上班時間，西鐵車廂內及紅磡轉車站內，不少人戴上口罩，以防感染。有市民表示，近口到旺角一帶「格價」購買口罩，發現價錢倍升至約百元一盒，形容為「食血饅頭」。有沙田居民表示，東鐵沿線靠近內地，以及剛確診個案的馬鞍山，會較多一點擔心，每次乘車也會戴上口罩以防不時之需，但她表示多個地方均不能購買口罩，需要尋找網店訂購，現時仍未取貨，「主要都係想捱唔到過年嗰兩三日」，又認為內地的疫情消息為封鎖，短時間內不會接近各區。

早上8時的上班時間，西鐵車廂內及紅磡轉車站內，不少人戴上口罩。（梁煥敏攝）

農曆新年將至，今日（23日）為不少上班族「收爐」前的上班時間，早上8時，《香港01》記者於西鐵車廂內及紅磡轉車站內視察，車廂內及候車位置，不少乘客及職員戴上口罩，以防感染，防疫意識較早前加強得多。

今年應考DSE的孔同學於紅磡火車站兼職派報，她表示昨晚得知武漢肺炎肆虐，香港已有確診個案，特意戴上口罩工作，以防感染。「始終要對住唔同嘅人，都唔知邊個真係病，咁樣會安全啲。」她説，家中已經有兩盒未開的口罩，將會於新年前再購入六、七盒口罩，以防不時之需，此外她亦考慮會購入更多消毒用品，減低疾病風險。

今年應考DSE的孔同學（左）於紅磡火車站兼職派報，稱特意戴上口罩工作，以防感染。（梁煥敏攝）

農曆新年將至，不少商家將會休市度歲，但近日疾病肆虐，口罩供應漸漸緊張，她發現部份口罩的價錢有所提升，「前排一兩日放學諗住落旺角睇吓口罩，格下價會唔會平啲，點不知差唔多成100蚊一盒，90蚊一盒，太誇張。」更形容「食血饅頭」一樣，決定於居所附近的連鎖藥房購買。

此外，農曆新年將至，她會勸喻家人如非必要，不要前往內地旅行，「香港消息透明度已經比較高，內地可能有啲都未公布晒出嚟，好似尋日突然間有啲片段話啲人係食啲蝙蝠、野味，太恐怖，唔去會安全啲！」

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居於沙田的鄭小姐表示情況較早前擔心。（梁煥敏攝） 居於沙田的鄭小姐表示，昨日得知有馬鞍山居民確診武漢肺炎，一下子也感到擔心，每逢到人多的地方，特別是踏上東鐵列車內，必定戴上口罩，以防萬一。「雖然我唔係住喺嗰邊，但係東鐵始終又會靠近內地，又會靠近確診姐住所同曾經去過嘅酒店，點都會擔心。」昨日連續宣布發現兩名確診者，情況的確較早前擔心一點，認為疾病較為接近社區。

鄭續説，日前於尖東公司的附近購買口罩，發現已搶購一空，居所附近的藥房，同樣未能順利買入口罩，只好搜尋網上商店購買兩盒口罩，在新年期間防不時之需，「上次我行咗幾間都話賣晒，想幫一個外籍同事購買口罩去大陸工作，又為自己添置定一啲，但周圍都話冇晒，有一間屈臣氏話剩返黑色，但佢擔心俾人誤會係示威者，所以最後唔敢買。」最後由各同事在家中搜集不同口罩，再贈送給他到內地工作。

她指，現時已透過網上商店，以約120元訂購兩盒口罩，價錢較以往貴，但為防疾病，認為可以接受，認為足以應付未來數天的需要，惟現時卻未取貨，仍擔心供應問題，「呢幾日都少啲出街，屋企得兩個人， 100個應該可以捱到，之後希望容易啲買到。」並説現時香港對有關疾病的消息傳播上還可接受，加上情況未真的太差，最基本較內地的消息「透明」。

有藥房的口罩賣50元兩個。（梁煥敏攝）

她又分享説，自己不時要到內地工作，但一個多禮拜前有汕頭的工作夥伴表示，未有聽聞過武漢出現肺炎的消息，反而擔心到當地工作或旅行的港人的情況，因為如非必要，減少到內地活動，「因為都見到當地人唔係好會用口罩，就算咳，識得遮住個口已經好叻，最嚴重嘅竟然係唔知道有武漢肺炎，所以真係好擔心。」

林先生到尖東一帶藥房格價後，購入四盒售價55元的口罩。（梁煥敏攝）

林先生到尖東一帶藥房格價後，購入四盒隻價55元的口罩，為家人及自己的安全加添保障，他説，「呢間賣55元，佢算係良心企業，只係貴少少，買定多兩盒，口罩唔會過期，唔怕買。」他説近日留意到新聞報道，得知武漢肺炎逐漸向外爆發，並於社區感染，意識上已經有所增強，加上昨日得知香港已有確診個案，更加小心注意人多的地方，「03年香港人就係太淡定，唔夠意識，而家知道社區爆發係啲咩事，當然就要小心啲。」但他認為現時情況仍然受控，不會減少外出，只會於人煙稠密的地方會戴上口罩，防止病菌感染。