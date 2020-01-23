【沙中線】聆訊完成結案陳詞　委員會律師：政府專家意見屬猜測

歷時約15個月的港鐵沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今日（23日）結束，下午續由禮頓及委員會結案陳詞。代表委員會的資深大律師Ian Pennicott表示，政府未能具體指出其他涉事方專家的缺漏，認為政府專家意見只屬猜測。他又指出，工程紀錄出現缺失，因港鐵及禮頓管理不善。另外，委員會將於3月底向政府提交最終報告。

禮頓一方表示，沙中線醜聞影響了禮頓的聲譽及營運，更因而被禁止投標政府項目。﹙黃偉倫攝﹚

政府委聘的結構工程專家劉志宏曾提出3個憂慮，包括列車停放處坑槽牆或未能抵擋列車出軌衝擊；東西走廊月台層板有部分位置或未安裝剪力桿﹙Shear links﹚；連接縫內出現鋼筋及螺絲帽形狀錯配，以致未能妥善接駁等。政府一方認為，其他涉事方委聘的結構工程專家均未有深入討論相關問題，如委員會最終裁定紅磡站結構工程安全，必須提出相關情況不構成安全問題。

不過Ian Pennicott表示，政府未能具體量化指出其他專家如何採用較低的安全水平，以及忽視了哪些守則以斷定結構安全，認為政府專家的意見只屬猜測。對於有檢查及測量申請表格（RISC Form）缺失，他表示源於港鐵與禮頓管理不善，致使有大量遺漏，認為雙方都需負責。

政府一方之前認為，其他涉事方委聘的結構工程專家未有深入討論部分工程問題。﹙黃偉倫攝﹚

禮頓代表律師石永泰表示，沙中線醜聞影響了禮頓的聲譽及營運，更因而被禁止投標政府項目。他續稱，禮頓已於香港服務約45年，之後會繼續提供最高安全水平服務香港。他又稱，禮頓一直配合聆訊提供證據，會盡力實施委員會的建議加以改善。

石永泰又表示，並無證據顯示有大量鋼筋被剪，只是個別事件，而且並非由禮頓人員所剪。他形容，過去兩年以顯微鏡調查（microsopic investigation）工程狀況。

Ian Pennicott表示，政府未能具體指出其他涉事方專家的缺漏，認為政府專家意見只屬猜測。（資料圖片／張浩維攝）

2018年中有傳媒揭紅磡站工程有鋼筋疑被剪短，之後事件持續發酵，廣受社會關注，港鐵高層更因醜聞「大地震」，政府亦設獨立調查委員會徹查，2018年10月展開首階段聆訊；港鐵亦展開全面評估策略，鑿開石屎檢驗鋼筋，並評估結構安全。

2019年1月底，聆訊原本完成結案陳詞並結束，不過政府突然「自爆」紅磡站有紀錄缺失，禮頓亦擅自更改建造方法，之後政府宣布擴大調查委員會調查範圍，徹查後續問題，並於2019年5月再開聆訊，期間多次休庭，直至今日再完成結案陳詞，聆訊正式結束，委員會預料3月底向政府提交終極報告。