【沙中線】港鐵律師批政府專家意見保守　委員會不應接納其意見

沙中線聆訊今日（23日）繼續結案陳詞，代表港鐵的英國御用大律師Philip Boulding於庭上連番質疑政府委聘的結構工程專家劉志宏的供詞，認為其意見過於謹慎，委員會不應接納其觀點。 代表禮頓的資深大律師石永泰亦質疑，政府因沙中線醜聞受到嚴重政治批評，故針對禮頓。

資深大律師Philip Boulding（中）（資料圖片）

聆訊較早前分別由政府、港鐵、禮頓、委員會委聘的獨立結構工程專家作供，其中政府專家劉志宏持不同意見，認為需要加固，而且剪力桿（shear links）有缺失，列車停放處坑槽牆工程亦有問題，並強調鋼筋需末端對接（butt to butt）。其餘3位專家則持相反意見。

Boulding表示，連番引述3名專家的意見，反駁劉志宏的觀點，認為委員會不應接納劉的意見。他表示，3位專家的意見較劉的有力，認為劉的報告過於謹慎、過慮。

沙中線紅磡站2018年被揭發連串工程醜聞，聆訊今日續訊。（資料圖片／林若勤攝）

對於石屎出現蜂窩現象﹙honeycombing﹚，Boulding引述港鐵專家Mike Glover稱，蜂窩現象與石屎強度無關﹙absolutely no relationship﹚，認為問題修復後就可解決。他又稱，石屎技術與50年前不同，現時的石屎有火山灰，強度及特性與以往不同，反駁劉指石屎強度會逐漸下降。

Boulding表示，現時沒有一套管理機制可避免所有工程問題出現，並引項目管理專家指，部分問題是不能避免﹙inevitable ﹚。他又強調，紅磡站結構安全。

Boulding完成結案陳詞後，由代表禮頓的石永泰開始。他表示，政府於工程上本身有監督規管的角色，屬於有利益的一方，惟醜聞爆出後，受到嚴重政治批評﹙extreme political heat﹚，繼而轉向批評禮頓。