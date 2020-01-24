【鼠年2020】一文看清年三十交通　港鐵通宵行駛　巴士延長服務

為迎接鼠年來臨，不少市民今晚（24日）大除夕夜外出賀歲，公共交通工具在新春期間亦作特別安排，當中港鐵會通宵行駛（機場快線、迪士尼線、東鐵線往返羅湖站及落馬洲站除外），有多條巴士路線延長服務時間，而電車服務亦延長至翌日凌晨3時。

港鐵今晚大部分鐵路線通宵服務。（資料圖片）

港鐵：大部分鐵路線通宵服務

港鐵早前表示，將於農曆年間加強列車服務，額外增加逾300班車，並於大除夕（24日）晚提供通宵列車服務。除了迪士尼、機場快線及東鐵線來往羅湖及落馬洲線外，其他鐵路線會通宵服務。七條輕鐵線（路綫 505、507、610、614P、615P、706及751）會通宵行駛，維持15至18分鐘一班。

+ 8 + 7 + 6

九巴：延長20條路線服務時間

九巴在今晚起增強多條路線服務，包括提早30條路線服務時間；延長20條路線（1、1A、16、27、31、31M、32M、34M、36M、37M、39M、59X、74X、75X、98A、214、234A、235M、238M、269C）服務時間。九巴亦開辦5條特別深宵巴士路線，以及提早/延長3條深宵巴士路線。

此外，前往大埔林村許願樹「拋寶碟」祈福，是不少港人和旅客的新年活動之選。九巴將會一連16日開辦「63R林村許願線」，接載市民來往林村許願樹和大埔墟站，並同時首度推出「$1轉乘優惠」，乘客只要以同一張八達通卡乘搭63R和5條指定路線 72X、73X、74X、75X、271，使用同一張八達通卡付款，第二程可享減$1優惠。

城巴/新巴：特設7條通宵路線

新巴特設三條通宵路線，包括38S、N116及N601；而城巴特設四條通宵路線，77及N307路線延長服務，又提醒今晚多個地區有特別交通安排以配合市民前往年宵市場，部份路線屆時將會改道行駛及/或有臨時站安排，巴士服務或會因應實際情況作出調整。

（城巴/新巴提供）

電車：延長服務至翌日凌晨3時

電車服務時間今晚將有調整，服務時間將延長至翌日凌晨3時。