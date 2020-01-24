【鼠年2020】靠花生醬油炸鬼　漁護署記錄野鼠愛整潔大胃王生活

老鼠常被貼上「污糟邋遢」負面標籤，令人欲將其趕盡殺絕。鼠年將至，漁護署為野鼠平反，原來他們與市區鼠相反，是愛整潔的小動物，「有時間會梳理自己或同伴毛髮，巢穴好整齊，喜歡把東西分類」；且是天生大胃王，一天可吃上15至20餐，綠葉、種子、乾果等成主糧，偶爾才捕食小昆蟲或無脊椎小動物。 本港有六種野鼠，當中針毛鼠及印支林鼠最多，漁護署曾在大嶼山進行四日生態調查，發現超過70隻野鼠，而鼠餌需用上番薯及塗了花生醬的油炸鬼。有調查員指，野鼠有一對鋒利的門牙，有一次鋁製盒形捕獸器的邊緣被咬穿了多個洞，從中可窺看籠中鼠。

漁護署在多個郊野公園及濕地進行多年小型哺乳動物生態調查，發現六種野鼠。（勞敏儀攝）

一對鋒利和不斷生長的門牙，一年可增長多達14厘米，要磨牙維持合適長度，加上滿佈血管的尾巴長而幼，甚至可比身體更長，協助調節體溫及平衡，成為老鼠的最明顯表徵。

眼大未必視力好，原來老鼠的視力一般，只能感受光線轉變，有少許色盲及大近視，但聽覺、嗅覺及觸覺十分敏銳，當中觸鬚成「感應器」，故牠們喜歡靠牆跑，透過觸鬚與牆壁接觸掌握附近環境，亦靠人類聽不到的超聲波及身體語言與同伴溝通。

▼本港記錄野鼠▼

用油炸鬼誘野鼠 記錄品種

市民在城市中常見的是褐家鼠（俗稱坑渠老鼠），漁護署二級農林督察唐志斌指由於城市食物資源太多，在豐衣足食下，把坑渠老鼠「養成」貓般大小不足為奇。本港另有六種野鼠，包括板齒鼠、針毛鼠、田鼷鼠、印支林鼠、黃毛鼠及黃胸鼠，當中板齒鼠體積最大，身長可達35厘米，連同尾巴更可超過60厘米。

漁護署在多個郊野公園及濕地進行多年小型哺乳動物生態調查，由於香港鼠科品種個子細小及外型相似，要近距離才能分辨品種；因此摒棄傳統老鼠籠，唐志斌解釋，「穿窿」設計或令野鼠在雨後失溫，或暴曬脫水致死，以及若關門的彈弓衝力大，或夾斷野鼠手腳或尾巴，「生態調查是想讓野鼠活活捉回來，生生地送回去」，故選用一款有一端開口的摺合式捕獸器，在內放置蕃薯和塗了花生醬的油炸鬼作餌，以香味吸引野鼠，踏板在最裡面，確保老鼠尾巴完全進入才關門。

已接受生態調查的野鼠，漁護署人員會在其尾巴塗上白油以資識別。（漁護署提供）

+ 4 + 3 + 2

印支林鼠曾咬爛捕獸器

每次生態調查為期四日，調查人員會在每個調查地點放置6至10個已標示編碼的捕獸器，翌日早上回來逐一檢查；如有捕獲，會將野鼠放入透明膠袋觀察。若無法辨認，人員會採集野鼠少量耳朵組織樣本作DNA鑑定，並於尾巴塗上白油以資識別，以及於背部不同位置剪毛以識別不同個體，收集數據後原地放回。

唐志斌指，有關調查一年有三次，曾有一年於大嶼山的郊野公園範圍放80個捕獸器，成功捕獲超過70隻野鼠，也曾在籠中發現蛇、蜈蚣等。捕獸器是鋁製，唐憶述一隻被困的印支林鼠門牙十分厲害，把籠的邊緣咬爛，致完全凹陷。

在自然生態系統中，由於野鼠有儲存糧食習性，有時會把收集的種子埋在泥土或枯葉下，漁護署（生物多樣性）徐咏之表示「可能忘記了（埋種子）或遺下數粒」，間接成為傳播種子角色。若市民行山時有幸看見野鼠蹤影，徐表示牠們走近多只是好奇，不要感到害怕或覺得骯髒，也不要餵食，以免削弱覓食能力，呼籲好好欣賞對大自然有貢獻的小生物。