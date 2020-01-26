【武漢肺炎】沙士互助會會長林志釉倡減入境人數控制風險

「武漢肺炎」新型冠狀病毒在全國爆發，國內多個城市實行封關措拖。不過，特首林鄭月娥昨（25日）一口拒絕建議，更批封關是「不切實際」。香港沙士互助會會長林志釉認為，不應該執着於「封關」兩字，「封關不是完全封鎖，只是將人流數量減低。」他批評，現時措拖無法阻隔帶病毒的人士入境，無法控制香港爆發疫情的風險。

▼武漢封城▼

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坊間要求政府封關及停運高鐵，政府斷言拒絕。曾是沙士患者的律師，香港沙士互助會會長林志釉在《城市論壇》表示，他對政府昨日提出新措拖感到憤怒，認為措拖完全無助減少帶病毒的人來港。對於政府要求旅客入境須填健康申報表，林質疑「佢哋想入嚟，一定唔會誠實咁填」，根據03年沙士的經驗，病毒平均有4天的潛伏期，「唔一定會有病徵，單憑探測體溫及填健康申報表係不足夠。」

香港沙士互助會會長林志釉，在03年確診染上沙士，經歷三星期治療方康復。（資料圖片 / 歐嘉樂攝)

盼林鄭不會輕視疫情

林志釉指作為沙士的過來人，並不希望林鄭會輕視疫情，又稱過去沙士一役是全靠醫護人員的貢獻。而談及「封關」的建議，林志釉強調不是要求全面封鎖關口，「只係將人流數量減低，做出入境管制」，他擔心若情況持續，香港將面對的風險是無法評估，「控制人流令本港風險可以到一個可接受水平。」

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀也警告，香港最大的風險來自廣東省及深圳市，未來機場或高鐵也許不是最高風險，建議政府可以減少直通巴士減班次等。她提及，澳門及珠海都是實施發燒人士不能進出境、海南島則是所有武漢人士有無病徵都要家居隔離14日，質疑為何不可以仿效，若政府持續採取被動做法，「防疫是注定失敗」。

風險來自廣東省及深圳市

醫護未來是否會發起罷工？前線醫生聯盟副主席鄺葆賢回應，罷工只是手段盼政府正視防疫工作 ，「你做得好唔會有人想罷工」，強調照顧病人是他們的責任。