【武漢肺炎】醫管局研安排高風險區員工住酒店或NGO營宿自我隔離

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情不斷蔓延，本港暫時錄得至少六宗確診個案，包括今日（26日）新增的一宗初步確診個案，於律敦治醫院接受隔離治療。 衞生署及醫院管理局今（26日）午交代本港疫情，醫院管理局質素及安全總監鍾健禮說，本港現有107位病人留院接受隔離治療。8名醫護人員屬呈報個案，5名已證實屬陰性，有3名已出院，餘下3位正等候報告。他續說，如有夫婦同時為醫院員工，局方會避免安排二人同到高風險區工作；亦會盡量安排懷孕員工避免到人多地點工作。局方已在探討安排曾到高風險區工作的員工到酒店或非政府組織營宿「自我隔離」。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

+ 3 + 2

5曾接觸患者醫護人員呈陰性 尚有3人待檢測

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮說，本港至今有77宗懷疑個案，現仍有107位病人留院接受隔離治療。8名醫護人員屬呈報個案，5名已證實屬陰性，有3名已出院，餘下3位正等候報告。鍾指，大部份員工因曾接觸確診病人而需接受隔離，但強調「他們有足夠保護衣」。

鍾健禮坦言，部分醫院部門曾抽籤安排醫護人員進入高風險區，亦有醫生自願在高風險區工作。如有夫婦同時為醫院員工，局方會避免安排二人同到高風險區工作；亦會盡量安排懷孕員工避免到人多地點工作，譬如急症室等，「希望同事能夠安心。」

他續說，若員工在高風險區工作兩周，會再有一日額外假期；而局方已在探討安排曾到高風險區工作的員工到酒店或非政府組織營宿「自我隔離」，並積極考慮發放酒店津貼。他強調酒店日常都有旅客入住，醫護人員風險也不是特別高，「員工有足夠保護裝備，外界不須過分擔心。」

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮。（張浩維攝）

探病全面暫停 三種病房恩恤安排

醫管局在昨日（25日）晚上發新聞稿，指已先後召開中央指揮委員會、傳染病及緊急應變中央委員會特別會議後，決定由今日（26日）起實施一系列措施，加強感染控制措施，集中資源應對新型冠狀病毒情況。

鍾健禮說，醫管局的公立醫院會全面暫停探訪安排，當中兒科病房、臨終病房、產房等等則會作個別恩恤安排；而任何人入公院及診所範圍必須佩戴口罩。病床方面，鍾健禮稱，醫管局負壓病床中已增至615張，分佈在337間病房，今日的隔離病床及病房使用率分別達四成及接近六成，「情況比較緊張。」他期望繼續將資源用在防疫，將減低非緊急服務。