【武漢肺炎】澳門規定周一起　非澳居民持無患肺炎醫生紙方可入境

武漢肺炎於各地持續擴散，澳門今早（26日）宣布新增3宗確診個案，累計共5宗。澳門政府今日宣布多項措施，包括明日（27日）凌晨起，從湖北省到澳門的非澳門居民，及赴澳門前14天內曾到湖北的人士，都需提交醫生證明書，證明沒有感染新型冠狀病毒，方可以入境。另外，所有在14天內曾到過湖北的人士，都不可進入賭場等娛樂場所。 澳門政府又指，現時有1,113名湖北旅客，如各人沒有病癥，可自行離開澳門，否則就需強制進入隔離中心。

澳門政府今日舉行記者會，公布多項針對武漢肺炎的措施。（澳門新聞局影片截圖）

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全面調查在澳湖北人 強制有病徵者入隔離中心

澳門政府今日舉行記者會，公布多項針對武漢肺炎的措施。澳門行政法務司司長張永春表示，明日（27日）凌晨起，從湖北省到澳門的非澳門居民，及赴澳前14天內曾到湖北的人士，都需提交醫生證明書，證明沒有感染新型冠狀病毒，方可以入境；另外，所有在過去14天內曾到湖北的人士，都不可進入賭場等娛樂場所。

社會文化司司長歐陽瑜表示，現時有2,000多名湖北省人於澳門，其中1,113人為旅客，當局將調查各人。如各人沒有相關病徵，可自行離開；否則將會統一管理，安置在隔離中心，直至簽註到期或行程結束。她表示，措施將於明早9時實施，有病徵者需強制接受治療。張永春補充，將強制相關人士進入隔離中心，如有極端反抗例子，甚至會動用警力。至於在澳門的湖北學生及僱員，由於一直於澳門，毋須隔離。

張永春（中）補充，將強制相關人士進入隔離中心，如有極端反抗例子，甚至會動用警力。（澳門新聞局影片截圖）

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要求在內地澳門人盡快回澳並自我隔離

其他措施方面，歐陽瑜指，在武漢讀書的澳門學生，應自我隔離14日；身處內地的澳門人，亦應盡快回澳，再自我隔離。至於在澳門就讀高等教育的非澳門學生，她表示他們可向學校登記，由高教局統一購買口罩。她又稱，不排除再延遲基礎教育及高等教育的開學日子。

歐陽瑜又透露，所有當地公務員上班時，都需填寫申報表，以便有關當局了解身體狀況。另外，當局會設心理熱線，提供心理支援予澳門居民。她又指，會適時處理發放虛假訊息的情況。

自助過關通道只限澳門居民及外地僱員使用

在入境方面，治安警察局局長吳錦華指，口岸的自助過關通道，只供澳門居民及外地僱員使用；人手通道則會設湖北省專道，相關人士需經該通道通關，並登記住址、電話等資料，方便日後跟進。

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