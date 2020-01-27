【武漢肺炎】確診男病人情況轉嚴重　符呈報機制非本地患者免收費

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎疫情擴散至本港，截至昨日（26日）中午12時，衞生署衞生防護中心共接獲382宗符合呈報準則的個案；而確診個案到今日（27日）凌晨增至8宗，全部與武漢有關。 醫院管理局質素及安全總監鍾健禮今日交代疫情時稱，本港第二宗確診的56歲男子，情況由穩定轉為嚴重，其餘7人情況穩定。他又交代，所有符合呈報機制的患者，按政策均可獲豁免醫療費用，治療服務並不存在港人優先，即非本地人亦可免費接受治療。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

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56歲本港男子情況轉為嚴重

鍾健禮稱，8宗確診個案仍然在瑪嘉烈醫院的傳染病中心接受治療，其中第二宗確診的56歲本港男子，情況由穩定轉為嚴重。鍾表示，該患者的情況反覆，已聯絡深切治療部以安排進一步治療。其餘7人情況穩定。現有10名任醫院任職人士為已呈報個案，8人對新型冠狀病毒陰性，當中6人已出院；餘下2人正待候報告。

醫管局表示，截至今日中午12時，局方在過去24小時新增69宗個案，現在有110人正在接受隔離，當中104人情況穩定，1名東區尤德夫人那打素醫院女病人因自身疾病情況危殆；3名東區尤德夫人那打素醫院初生嬰兒、1名北區醫院男病人及1名屯門醫院女病人因自身疾病情況嚴重；1名北區醫院男病人因自身疾病離世。

病床方面，鍾健禮說，局方已將更多普通科病床轉為負壓病床，截至今日，負壓病床已增至663張，分布在353間負壓病房。今天的負壓病床使用率為37.6%；而負壓病房使用率則為59.2%。鍾續稱，如使用量繼續上升，會暫停部分非緊急服務和手術。

（香港01製圖）

鍾健禮：治療不分國籍、膚色 不存在港人優先​

網上流傳，內地人來港可免費治療肺炎。鍾健禮說，所有符合呈報機制的患者，按政策可獲豁免醫療費用，包括內地人。他解釋，病人求診對患者自身有益，亦對港人有重要利益。至於港人是否可獲優先治理，鍾稱，「對生命有威脅嘅疾病，無論咩國籍、咩膚色，道德上都要醫咗先算。畀患者盡快接受隔離治療，都係保護香港人，保護香港社會」，不存在港人優先。

醫院管理局質素及安全總監鍾健禮醫生。（資料圖片／張浩維攝）

醫管局承諾發放酒店津貼

醫護人員的防護裝備備受社會關注，有關N95口罩的分配情況，鍾健禮稱，由於N95口罩講求合身，部分醫院輪候尺碼測試的需時較長，「有啲要去到三月頭。」他又稱，平常制度下，員工也能自願覆檢自身口罩尺碼，「但係太平盛世嗰陣同事比較少做，最近大家比較擔心先多人做；依家有一個部門，十幾個醫生都話要覆檢尺碼。」，導致輪候時間長。他又稱，有一至兩間醫院的輪候測試時間特別長，但承諾在高風險區工作的如事，能在一星期內完成測試，「希望大家安心。」

鍾健禮重申，以豬流感用量計算，現時局方給予醫護人員的防護衣物足以使用三個月。他承認醫護人員使用N95口罩的情況增加，「我哋唔敢怠慢，一直有訂貨同入貨，暫時供應都OK。」他又稱，外科口罩主要用作醫療用途，建議市民如求診或探病，都應自備外科口罩，否則會對供應量有影響。

部分醫護人員欲住酒店「自我隔離」，鍾健禮表示，中央指揮委員會已承諾向同事發放酒店津貼，惟細節及金額仍需與同事及工會斟酌。