【武漢肺炎】停自由行有漏洞　淘寶150元可買假行程單憑護照來港

新型冠狀病毒疫情肆虐，本港全城戒備。行政長官林鄭月娥今日（28日）召開記者會，宣布暫停發出自由行簽證，以此從源頭上減少人員流動。不過上有政策，下有對策，除商務、探親簽證外，內地人仍可利用護照過境。 淘寶上存在大量香港送關服務的商家，只要150元便可以代出一張香港飛第三國的機票行程單，不用港澳通行證便可以過關。

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在香港入境事務處網站上可以見到，經香港過境往來另一個國家或地區的中國護照持有人，可於每次入境時獲准在港逗留7天而無須事先取得進入許可，但他們必須符合一般的入境規定，包括持有前往目的地的有效入境證件及經確認事先預訂前往海外的續程車/船/機票。

入境處截圖。

持機票行程單可入境香港7日

在淘寶輸入「香港送關」幾個關鍵字後，便可看到大量提供香港簽證服務的商家。記者表示因故急着赴港，已沒有時間辦理香港簽證後，店家便提出可以用轉機的名義過境香港，他們可以配合出一張香港飛往曼谷的機票行程單，在過境香港時出示便可以順利過關。出一張機票行程單，只需要150元人民幣（約168港元）。

店家表示，泰國對中國旅客實施落地簽證，無需提前申請，在香港過境時則只需要出示中國護照和機票行程單，其後可以在香港逗留7日，回程時若有入境處工作人員詢問，可以行程有變等理由搪塞過去，一般也不會有所為難，「提前一日找我出行程單就可以。」

淘寶店家可以150元代出機票行程單。（截圖）

「送關服務」變相全國可自由行來港

自2003年推出自由行政策後，對於內地遊客大量湧港的爭議就一直未停。除了帶來大量客流造成影響外，對於內地客入港過於寬鬆也一直引發傳媒關注。事實上，內地只有49個城市可以辦理自由行簽證入，毋須參加旅行團就可來港，其餘城市都需要通過報旅行團方式，以「團隊旅遊簽註」（L簽）才可以赴港。

不過許多非自由行城市的內地居民都會透過淘寶網店，購買送關服務來港，其後更發展至不用送關服務亦直接過關，變相全國開放自由行。這些淘寶的店家，也由此幫助各種不同需求的內地居民入境香港，包括出假的機票行程單等等。

有內地非自由行城市受訪者告訴記者，早前亦試過購買送關服務，但後來發現可以用護照過港的漏洞後，赴港再也無辦理過簽註，「我就和關口的工作人員說，我要飛泰國，他們就會放我進來。」

農曆新年前，中國政府已經發出旅遊禁令，內地所有旅行團暫停團體旅遊，包括來港旅行團。而今日的記者會上，行政長官林鄭月娥表示，為了減少內地及香港的人員流動，徵求中央政府同意後，內地將進一步暫停簽發「自由行」簽證，但商務、探親等其他理由則不受影響。