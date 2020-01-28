【武漢肺炎】醫管局今新增78宗呈報個案　31名接觸者正入住隔離營

由新型冠狀病毒引起的武漢肺炎肆虐，自本月22日蔓延至本港；至今（28日）全港累計有8宗個案，其中一名56歲本港男病人情況嚴重。醫管局表示，截至今日中午12時，於過去24小時本港沒有新增確診個案；公立醫院接收78名符合呈報準則的病人，目前103人正留院接受隔離治療。另外，食物及衞生局局長陳肇始稱，康文署麥理浩夫人度假村目前有31人入住隔離。

▼香港確診首宗新型冠狀病毒情況▼

新增呈報個案最細14個月大嬰兒

醫管局表示，新增78名符合「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」呈報準則的病人，包括36男、42女，年齡介乎14個月至91歲，局方已將樣本送交衞生署化驗。目前103人正留院接受隔離治療，100人情況穩定，一名北區醫院男病人及一名屯門醫院女病人因自身疾病情況嚴重。另外，一名確診感染新型冠狀病毒的56歲男病人，今日情況仍然嚴重。

醫院管理局行政總裁高拔陞稱，較早前確診的八人仍然留院，七人情況穩定，一人嚴重。今日，隔離病床及隔離病房的使用率分別為34.4%及55%。他續說，瑪嘉烈醫院會優先處理確診病人，但若實際上個案多，會因應疫情應變。

公立醫院於過去24小時，共接收78名符合「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」呈報準則的病人。（資料圖片／香港01記者攝）

食物及衞生局局長陳肇始稱，康文署麥理浩夫人度假村目前有31名密切接觸者入住隔離。衞生署署長陳漢儀說，麥理浩夫人度假村有42個單位，目前用了18個；另外，鯉魚門渡假村的27個單位已預備好，可隨時使用；至於北潭涌渡假營亦正進入最後預備階段，可提供18個單位。