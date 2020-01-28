【武漢肺炎】市民超市搶購食物　乾糧冷凍食品賣清光　

「武漢肺炎」由新形冠狀病毒引發，內地疫情仍在抗大，本港至今共有8宗確診病例。政府宣布非緊急職系公務員明（29日）起至下周日（2日）留家工作，不少私人公司響應。今日下午不少人到超級市場購買大量乾糧，例如即食麵、罐頭等。 在沙田超市所見，有貨架上的食物都已被掃清光，只是剩下極少量。有市民表示，購買大量乾糧是為了減少外出，以減低風險。

記者到超級市場巡查，貨物所剩無幾。（蕭韻蕊攝）

沙田惠康職員：基本上已無貨

記者下午到沙田數間超級市場視察，看到有不少市民在購物，大部分都戴上了口罩，有市民甚至自備手推車來購物。現場所見，市民主要買可以存放的乾糧，例如即食麵、罐頭。在沙田一間惠康超級市場，麵包、魚蛋已經所剩無幾，連洗手液都一掃而空，有職員表示基本上已無貨。

在家辦公公務員：未來幾天不外出 減低風險

郭先生任職公務員，他表示今天得知公務員未來可以在家辦公後，特地和太太出來超級市場購物，以便未來幾天都不用外出，可以在家煮食，因為他認為若果出外食飯要脫下口罩，會比較危險，「我不是怕香港沒有食物，只是不想在街上除下口罩。」他和太太主要買了即食麵、少量米、雞蛋和一些水果，他預計今次買的食物花費近500元，但只夠兩夫婦和女兒吃四至五天，之後會再購買。他指自從上次沙士一役之後，知道疫情「可以點樣恐怖法」，令他防疫意識提高。

同時，郭先生又批評政府這次的防疫工作離譜，不願意正面承認疫情已經擴散，而公務員在家工作的效率非常有限，基本上等同停擺。

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有市民指想買罐頭但已沒貨

陳小姐今天在沙田惠康超級市場購物，她指雖然沙士時自己年紀還小，但認為仍然需要有防疫意識。陳小姐家中共有四人，她指肺炎在港疫情令她有意買更多食物放在家中「看門口」，自備手推車的她指其實平時比較少食即食麵，但今天特地來買即食麵和罐頭，因為可以放得更久，另外買了一些蛋卷。但是，她指本來想買罐頭，但看到罐頭貨架上的豆豉鯪魚等已被掃清光，想食的豬肉罐頭亦已沒貨。

她表示剛才聽人說鄰近百佳的貨品較充足，會考慮到百佳看看情況。「沒有考慮太多，打算買了才算，亦沒有看價錢」。