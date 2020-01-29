【武漢肺炎】民建聯促打擊炒賣　消委會：會與執法機關聯繫

鑒於武漢肺炎疫情迅速擴散，為保障消費者權益，民建聯今日到消委會請願，要求設立舉報熱線及網站，並督促消委會應定期公布各區口罩及其他防疫物品的價格。消委會副總幹事湯熾忠則表示，消委會內部的口罩存量同樣緊張，明白市民的感受。

民建聯今日到消委會請願，要求設立舉報熱線及網站.。（歐陽德浩攝）

民建聯日前收到大量投訴，指不少「黑心商戶」趁火打劫發「國難財」，大幅抬高口罩及消毒用品的價格。甚至有部分商戶囤積居奇，或是售賣來歷不明的劣質口罩，令市民無法以合理價格購買所需的防疫物品。

因此民建聯要求消委會盡快公布18區黑心商戶名單，設立舉報熱線及網站，並督促消委會應定期公布各區口罩及其他防疫物品的價格。

此外民建聯表示，得知政府已陸續訂購大批量的口罩，建議政府把醫護人員三個月的口罩儲備，撥出一個月的份量以支援市民。

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消委會副總幹事湯熾忠回應，現時的情況不僅是黑心商人的問題，而是全港口罩供應量不足所造成。（歐陽德浩攝） 消委會內部口罩存量緊張 須外國訂購 消委會副總幹事湯熾忠回應，現時的情況不僅是黑心商人的問題，而是全港口罩供應量不足所造成。他更透露消委會內部的口罩存量同樣緊張，早前更在外國網站訂購口罩，估計三月中才能送達香港，因此明白市民焦慮的情緒。

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