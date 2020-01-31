【武漢肺炎】鍾國斌倡政府暫停內地旅客入境14日：政府慢十拍

新型肺炎病毒肆虐，本港截至昨日（30日）中午12時已經接獲累積12宗確診個案的呈報。自由黨黨魁、紡織及製衣界立法會議員鍾國斌今日接受港台節目訪問時，指港府的表現「慢十拍」，認為政府應該暫停中國內地旅客入境至少14日。 醫學會會長何仲平亦接受港台節目訪問，稱全面封關是兩面劍，但是政府應隨時討論減低兩地人流的措施是否足夠。

鍾國斌認為港府的措施「慢十拍」。（資料圖片／高仲明攝）

鍾國斌表示，現時大部份新型冠狀病毒都是由內地旅客引入，政府的出入口人流管制措施可以更有針對性，建議考慮全面禁止中國內地旅客來港14日，若疫情持續，會再延長禁止入境的日期。他並指港府今次抗疫措施「慢十拍」，不及澳門做得好。

至於有醫護的罷工訴求，他指行為有些情緒化，但是現時不斷有隱形病人來港，他可以理解醫護的憂慮，亦表示市民不該忘記沙士期間醫護的勇氣，相信醫護想要與服務香港市民的心。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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醫學會會長何仲平則表示全面封關措施或是兩面劍，指香港是商業城市，與內地有商業往來，另外亦有探親等特殊需要。不過他也表示，政府應該不斷將討論現時的措施是否能夠減低兩地人流。