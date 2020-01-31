【武漢肺炎】北角城市中心診所現懷疑個案　商場貼告示、清潔消毒

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昨日（30日）北角城市中心發通告指，昨下午約1時半二樓一間診所報稱發現一個疑似個案到診，診所立即向衞生署呈報，該名人士之後送往醫院作進一步檢查。就事件，北角城市中心已安排清潔工人以稀釋的漂白水清洗涉事診所單位、扶手電梯、公共設施及走廊等位置。至於發現懷疑個案的診所已停診，昨晚商場派員到場徹底消毒及清潔。

目前本港確診12宗個案

新型冠狀病毒疫引發的「武漢肺炎」疫情持續，目前本港確診12宗個案。日前衞生署衞生防護中心表示，截至1月30日深夜，本港再新增兩宗確診個案，其中一位為37歲女病人，現正在伊利沙伯醫院留醫。衞生防護中心會指，為密切接觸者安排檢疫，其他接觸者則會進行醫學監察。康樂及文化事務署轄下的麥理浩夫人度假村已啟動作檢疫中心，密切接觸者會送往麥理浩夫人度假村接受檢疫。

預防肺炎及呼吸道傳染病　避免到訪醫院

衞生防護中心指，要預防肺炎及呼吸道傳染病，市民必須時刻保持良好的個人及環境衞生，包括切勿前往出現新型冠狀病毒社區傳播的湖北省、避免到訪醫院、避免到濕貨街市及活家禽市場或農場、切勿進食野味及切勿光顧有提供野味的食肆等。以及，在搭乘交通工具或在人多擠逼的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生。

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