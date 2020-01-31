【武漢肺炎】威院急症室醫生曾接觸逃跑夫妻　倡虛報旅遊史屬違法

香港昨日再多兩宗初步確診的新型冠狀病毒（武漢肺炎），其中一名男患者曾入住瑪嘉烈醫院內科病房達七日，並隱瞞曾經到過廣東順德。有多次接觸過懷疑個案的急症室醫生倡議，虛報旅遊史屬違法，否認類似事件只會越來越多，「（有個案）要同佢講『有咩事你可能會死』，先肯講去過東莞。」他亦支持封關的建議，強調建議只是針對疫區人士來港，政府不應該當作政治問題處理。 他又指，其所屬的威爾斯親王醫院急症室並不存在抽籤制度，因為所有醫護都要輪流進入發燒區，認為急症室本身已是「dirty zone」（污染區），「無可能做到全部接觸過的醫護均進行隔離」，最重要是院方是否能夠提供全套防護裝備。

▼政府最新升級防疫措施▼

+ 11 + 10 + 9

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒的確診個案有上升的趨勢，香港昨日再多兩宗初步確診的個案，其中一名男患者曾入住瑪嘉烈醫院內科病房達七日，並隱瞞曾經到過廣東順德。另有懷疑個案擅自離開將軍澳醫院，令人憂慮會出現社區爆發。

一周前（24日）有曾到武漢的夫妻在威爾斯親王醫院急症室拒絕接受隔離治療，當日在場的醫生向《香港01》透露當晚情況，指當時通報衞生防護中心取得隔離令，並尋求警方及保安員的協助，「都好感謝保安同事捉得住佢哋，唔係佢哋上咗的士後果係不堪設想。」

▼各區搶口罩情況▼

+ 13 + 12 + 11

封關非政治問題 料到急症室求診個案會升感無奈

該名醫生直指，平日在急症室工作經常遇上隱瞞旅遊史的病人，「我哋宜家係好依靠病人提供嘅資料來決定需唔需要呈報或隔離」，若病人不誠實申報，醫護人員是防不勝防。除了上周的到武漢的夫妻外，他也遇過從東莞回來的發橈病人拒認到過內地，「要同佢講『有咩事你可能會死』，先肯講去過東莞。救返自己同ward（病房）啲醫護。」

他坦言：「最重要係當局可以將虛報旅遊史列為違犯法例。」另他也同意封關的建議，認為封關是只是防止疫區的人士來港，「只係咁啱今次疫區喺中國，唔係咩政治問題，其他地區我哋都會建議咁做。」若果政府遲遲未封關，他認為急症室遇到的個案會繼續增加，「我哋都好無奈。」

武漢肺炎疫情持續擴散，網民怒轟港府拒絕全面封關。（資料圖片）

無可能隔離全數接觸病人的醫護 盼局方提供足夠防護裝

威院急症室近月便有一名醫生在未穿着全套防護裝備，接觸過確診病人需要隔離。院方提供的防護裝備足夠嗎？該醫生指出，威院的急症室與其他急症室一樣，劃分了發燒區與普通區，「發燒區已經是full gears，大家都係戴N95，着了PPE（防護衣）。」

至於，普通區則容許同事自行決定，但他指大家都選擇戴上N95口罩。他說：「我哋急症室無出現唔俾戴N95嘅情況，但都會擔心啲full face shield （護面罩）會唔夠。」

▼常見口罩款式防疫效用▼

+ 5 + 4 + 3

「若果我哋咁怕死就唔應該做醫生」



有醫生指為了避免更換防護裝備，而要減少上廁所的次數。受訪的他也以「珍貴」來形容全套的防護裝備，「盡量睇多啲病人先去廁所，去少啲廁所都唔大問題。」不過在現時嚴峻的急症室環境下，他不覺得同事士氣差，「大家都係咁做。」

他也稱，威院急症室並不存在抽籤制度，因為所有醫護都要輪流進入發燒區。他解釋，急症室分了三個更份，每個更份最多只有一名副顧問醫生及兩名駐院醫生，加上急症室本身也算是「dirty zone」（污染區），「無可能我哋一接觸到確診病人就要隔離，着了full gears理論是clean，無出現病徵唔洗隔離係合理。」

經常接觸病人，會否擔心有日會染病？他簡單回應：「若果我哋咁怕死就唔應該做醫生。」