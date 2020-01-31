【武漢肺炎】全城口罩荒　林鄭：貨量不多商店應思考如何出售

「武漢肺炎」肆虐，連日來都有大批市民搶購口罩，出現「口罩荒」。特首林鄭月娥今天（31日）在記者會上，多次被問到看到這些畫面的感受，會否向港人道歉時，指自己明白市民焦慮，稱政府已不斷做功夫，希望增加供應，並指如有商店的口罩量不多，應該想清楚該如何出售口罩，以免造成市民排長龍的情況。她承認口罩短缺會持續一段日子。

林鄭月娥指自己明白市民焦慮，稱政府已不斷做功夫，希望增加口罩供應。 （盧翊銘攝）

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林鄭指世衞指引非必須戴口罩

林鄭月娥坦承，相信口罩短缺會持續一段日子，她稱明白市民焦慮，政府已不斷做功夫，希望增加供應，例如在全球採購，但有一定困難，呼籲市民毋須焦慮恐慌，又稱世界衛生組織的指引指，並非必須戴口罩，政府會加強教育公眾。她續指，如有商店的口罩量不多，應該想清楚該如何出售口罩，以免造成市民排長龍的情況。

商務及經濟發展局局長邱騰華則指，政府備存的口罩量非大數目，不能派發給市民。 （盧翊銘攝）

商務及經濟發展局局長邱騰華則指，政府備存的口罩量非大數目，不能派發給市民，又指政府已經加強採購，亦有協助落訂單的企業做清關工作，令口罩可以順利來港。

林鄭月娥補充，懲教署生產的口罩應供政府部門使用，如有人把口罩拿出市場發售，會嚴肅追究。被問到有多少口罩分配給警方，她指如果有政府人員需要戴口罩，去保護自己及市民，就會獲分配，不想針對某一個部門。