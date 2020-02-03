【武漢肺炎．2.3】羅湖等出入境口岸午夜後關閉　接駁交通暫停

武漢新型冠狀病毒的肺炎疫情持續，截至今日（3日）清晨約8時，本港確診患者增至15宗，有兩宗感染途徑不明，或屬本地感染個案，衞生署警告將會出現社區蔓延。 新成立的醫管局員工陣線因政府拒絕「封關」，今日發起首階段罷工行動，稱有3,000名會員響應，若政府在今日下午6時拒絕五大訴求，明起一連四發動9,000人參與的罷工行動，更警告會升級。 特首林鄭月娥則於下午會見傳媒，指明日（4日）凌晨開始會關閉多個口岸，只餘下機場、深圳灣、港珠澳大橋仍然運作。

警方向政府建議借出位於八鄉的少年警訊中心，用作檢疫隔離中心。（資料圖片／鄭秋玲攝）

2月4日【00:05】因應新型冠狀病毒感染疫情的發展，政府決定把所有陸路和海路跨境旅客集中到深圳灣口岸和港珠澳大橋香港口岸，即暫停在羅湖、落馬洲支線、落馬洲和港澳客輪碼頭這四個口岸的旅客清關服務，周二（4日）凌晨起生效。連同上月30日實行的管控口岸管制區措施，暫時停止提供旅客清關服務的口岸將增加至10個。

【23:40】因應數個連接內地及澳門出入境口岸，運輸署公布跨境交通有特別安排



東鐵線明日頭班車起，羅湖及落馬洲站將暫時關閉，東鐵線列車服務維持來往紅磡至上水站。羅湖及落馬洲站暫時關閉的安排，九巴第B1（天慈邨—落馬洲站）號線及專線小巴第75（元朗（福康街）／新田—落馬洲站公共運輸交匯處)號線將暫停服務。專線小巴第75（元朗（福康街） — 下灣村）號短程路線則維持服務。



因應落馬洲管制站的長、短途跨境巴士和穿梭巴士（皇巴）服務亦會暫停，跨境私家車及出租車亦不能使用有關口岸。



專線小巴第44B（屯門站 — 落馬洲（新田）公共交通交匯處）及44B1（屯門碼頭 — 落馬洲（新田）公共交通交匯處／落馬洲管制站）、 79S （天水圍（俊宏軒） — 落馬洲管制站）及616S（旺角—落馬洲管制站）號線將暫停服務。另外，原於每日晚上10時30分後伸延至落馬洲管制站的專線小巴第 78（八鄉路—落馬洲管制站）號線，將縮短路線不入落馬洲管制站，並改以新田公共交通交匯處作終點。



使用深圳灣口岸及港珠澳大橋香港口岸的跨境巴士、穿梭巴士服務（金巴）（只限港珠澳大橋香港口岸）及本地公共交通服務，將會繼續提供服務並適度調整班次。

【23:12】警方消息透露，將借出八鄉少年警訊中心，供政府改裝作檢疫中心，可提供50多個隔離房間

【武漢肺炎】警方消息：借八鄉少年警訊中心作隔離營 提供50單位

【23:08】衞生署衞生防護中心公布，截至今晚8時沒有錄得新增的新型冠狀病毒感染確診個案，至今本港確診個案維持共15宗。衞生防衞中心公布，今日獲通報一宗深圳確診個案，女病人曾於1月27日至2月1日入住尖沙咀彌敦道58號美麗都大廈萊頓賓館。

【武漢肺炎】衞生防護中心：深圳通報有患者曾住美麗都萊頓賓館

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美麗都大廈有不少賓館。（資料圖片）

醫管局行政總裁高拔陞（右）與醫管局員工陣線工會對話只20分鐘，不歡而散。（羅君豪攝）

【21:40】醫管局表示，有2,700名員工今日缺勤，當中包括900名護士、370名醫生及1,000名專職醫療員工。部分醫院ICU及加護病房有大批護士缺勤，有初生嬰兒病房只有一名護士上班，要對22個嬰兒；有一間急症病因人手不足而關閉，另有癌症病人無法做手述，兩間通波仔病房只能開一間。高拔陞再次呼籲勿以罷工手段爭取，「抗疫係非常之嚴重。」

【20:52】醫管局員工陣線會員要求醫管局行政總裁高拔陞向政府提出全面封關，不獲應允，工會主席余慧明宣布談判破裂，宣告明日展開一連四日第二階段罷工，公開對話歷時20分鐘完結。

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【20:47】高拔陞認為，其說法和工會差異不大，因為雙方同樣支持不論國籍勿帶同疫情來港，全場嘩然，斥其迴避全面封關問題。他又肯定說，雙方防疫看法一致，惟不認同要被迫「講嗰幾個字」，以概括其看法，「咁係好唔公道。」他重申，有向政府表達期望減內地人士來港意見。

【20:25】醫管局員工陣線副主席羅卓堯稱，員工們已等侯三個多小時，要求局方勿遊花園，立即回覆是否承諾不秋後算帳，以及承諾向港府發公開施壓，促全面封關。

高拔陞回覆稱，期望雙方可坦誠溝通，又稱防疫工作困難，勞資雙方對減人流目標相同，亦有向政府表達迫切性。在場人士不滿高拔陞未有正面回應，紛喝倒采。

【20:19】演講廳坐滿參與對話的罷工醫護，局方宣布另行安排房間予其他員工觀看直播，有員工指可坐在樓梯，又高呼「唔緊要，QE（伊利沙伯醫院）都係咁迫」，全場拍掌。

【20:14】消息：第16宗個案初步確診。女病人曾留醫伊利沙伯醫院普通病房一天才隔離。病人本來可自行呼吸，但其後情況轉差，今天需要插喉，化驗結果初步為陽性。患者沒有離港旅遊史。

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【20:06】醫管局代表稱可安排於晚上8點05分開放場地，現先安排傳媒進場。

【20:03】羅湖及落馬洲出入境口岸將於午夜關閉，港鐵公布東鐵線往羅湖及落馬洲兩個站尾班車，今晚不受影響。

落馬洲尾班車－－落馬洲開出: 22:55 / 紅磡開出: 21:35

羅湖尾班車－－羅湖開出: 00:30 / 紅磡開出: 23:07

由明天（4日）東鐵線列車服務維持來往紅磡至上水站。另會提供接駁列車，往來上水至羅湖站，每30分鐘一班車，只接載羅湖居民，車站職員會在月台協助乘客。

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【19:57】有醫管局代表致電查詢工會決定，又建議改在演講廳進行公開對話，局方表明正進行場地安排，並擬於晚上8點半進行。

【19:50】距離工會剛設立的新死線只餘10分鐘，在場員工情緒高漲，高呼「政府無能，罷工救港」。

【19:36】數百名醫護人員及反修例示威者聚在醫管局大樓，要求醫管局行政總裁高拔陞下樓與醫管局員工陣線公開對話，政府「全面封關」。有醫管局代表到場稱，可安排傳媒作直播，但他代表高拔陞稱，連日來奔走多地，不想暴露於人多地方，期望可與工會進行閉門會議。

有醫護淚灑當場，要求高拔陞現身，「你以前唔係咁樣㗎，可唔可以落嚟見我哋」，情緒激動。

【18:35】對於林鄭月娥形容工會行動激進，余慧明反問：「佢係咪形容《基本法》27條是激進手法？」她重申，根據《基本法》27條，「香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由。」林鄭月娥曾指政府與工會的目標一致，余慧明回應指，如果特首與工會目標一致，就應到現場來和工會公開對話，也應全面封關。

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余慧明表示，如果不全面封關，即使為醫護人員提供防疫裝備及配套，也無法處理到龐大的病人量，「如果上面不封關，下面點清都唔會清得晒！」她稱，本來定了政府回應的死線在下午6時，但由於眾多會員表示希望他們與醫管局高層公開對話，工會待會面結束後，再決定下一步行動，若談判失敗，會立即啟動第二階段的罷工。

今日罷工有不少護士響應，羅卓堯指病房會如同夜更般運作，由每個病房5至6名護士當值變為2至3人，提供最低度的服務。此外，工會亦已申請到不反對通知書，明天上午9時至12時，可以在醫管局總部舉辦集會。

(張浩維攝)

【18:30】余慧明認為，醫管局員工罷工令政府有壓力，才會在今天推出更多口岸管制的措施，「雖然佢話唔係（因為醫管局員工罷工才推出措施），但行動絕對有影響力。」她指，工會絕對願意與高層公開對話，期望高層向政府施壓，令到政府願意全面封關。副主席羅卓堯亦質問醫管局高層：「到底企喺前線員工、廣大市民一邊，定無恥政權的一邊？」

余慧明又指，不同的專家意見已指出，香港居民如無必要不應前往內地，倘返回內地已有機會染病。

【18:15】發起醫護罷工的醫管局員工陣線主席余慧明，於醫管局總部大樓見記者，她多謝今天參與罷工的會員，指有超過2500名會員參與罷工。她稱，截至今天下午6時，未見到政府及醫管局有意回應他們的訴求，她認為政府沒有關閉所有口岸，剩下3個口岸未有關閉，而六成過關人流都會使用該3個口岸，是沒有誠意，更是自打咀巴，因林鄭月娥早前曾稱，如果關了一些口岸，過關的人會選擇另一個口岸。她強調，工會並非針對內地人，而是希望阻止非香港居民經由內地來港，而香港居民回港後也需接受隔離。

她指出，期望醫管局高層可向政府施壓，「全面封關」。她又說，工會已到達了醫管局大樓，只要高層願意下來，大家便可以公開對話。

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【18:00】被問到為何拒絕和工會見面，林鄭月娥則解釋，醫管局行政總裁高拔陞有向她通報邀約工會情況，認為由醫管局與員工會面是正當做法。

醫管局行政總裁高拔陞則向替代服務的私家醫生致謝，感謝其付出，會安排適當崗位，部分人以兼職形式受僱。受影響服務方面，據他了解，中午有2000多人罷工對服務影響大，專科門診、個別癌症手術、心胸外科手術等都受影響；而新生嬰兒深切治療部、兒科於個別部門人手亦嚴重缺乏，他強調相當擔心，或令病人面臨不必要風險，有同事需取消休假。

他又指個別隔離病房亦有嚴重缺勤情況，再三呼籲員工放棄罷工想法，勿以此手法表達意見，因對服務影響大，亦對同事有危險，長此下去，勢將再影響醫療服務，他同時期望社會諒解。

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【17:55】被問到是否和港人「作對」？林鄭月娥指，自己身為行政長官，會照顧港人需要，對「作對」兩字有保留，強調自己不會同市民作對。她強調，所採用措施以「嚴控關口、壓縮人流」為主，因不少港人有需要跨境，其中10萬人離境屬香港市民，「我們難道可置之不顧？」

至於何以不關閉最多內地旅客使用的深圳灣口岸？她則指，以其記憶，深圳灣口岸不是最多人使用，相關選址是以「不方便旅客出入」作出考慮，惟現時難以評估新管制措施生效後的出入境人流。從公共衛生角度而言，鐵路帶有傳播風險，遂暫停服務至相關口岸。

她又指，留意到有海外國家對港人入境有相應措施，為防他國不理解在港抗疫情況，昨已會見駐港總領事交代，又已向向全港駐港總領事發信，指香港居民若在外地因為封關，而不能返港，會出現大量問題。

【17:48】對於菲律賓傭工滯留未能來港及返鄉，她指會要求勞工處及入境處研究，對於約滿傭工，會以人性化方法協助。她又指，會體恤個別簽注入境個案，包括持雙程證人士來港照顧子女人士，如果完全不容持雙程證人士來港，會帶來大問題，入境處處長或可延長其探親簽注逗留期。

林鄭月娥亦認為，今日公布的措施與一直的防疫策略吻合，不存在記者問及的「轉呔」情況，區別只在於力度問題。她相信暫停4個口岸的力度相當大，可減少人流，但無法預計相關減少幅度。

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【17:43】對於醫護罷工，她指細看工會所提目標，實則與政府的措施差異不大，惟對於全面封關政府認為不可行。她解釋，傳染控制無邊境，難辦認任何一種族存在較高感染風險，需給予同等對待。

【17:40】根據出入境數字，機場仍然是內地旅客來港的主要途徑，為何未能「封關」？林鄭月娥指機場是重要關口，內地旅客與海外出入境的其他旅客並無大差異，故難全面封阻，但港府亦有義務「把關」。

【17:35】被問到何不直接全面封關，林鄭月娥指，中港兩地存有獨特關係，兩地交流頻繁，亦有跨境出入需要，包括食物及日用品供應及運輸物流，倘隨意封關，最終會為700萬港人「帶來麻煩」。她強調，措施非「終結止步」，如有需要，會再實行進一步措施。

【17:25】至於口罩供應問題，林鄭月娥坦白指，全球都在爭防護裝備，部分國家亦有限制出口，她稱會繼續努力採購。她承認口罩短缺問題不是短期內可解決，而本地生產只靠懲教處生產線提供，惟生產量難追醫護所需。她亦相信，懲教署會調查「CSI口罩」有否不合常規流入市場。至於為何會流出市面，她強調，相關口罩主要供給政府使用，不應於市面出售，惟她不能解釋何以流出市面，需進一步調查。

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【17:18】林鄭月娥強烈勸指市民如不必要，勿去疫情爆發地區，又呼籲市民懷疑確診，如實向衛生防護中心如實交代外遊情況，虛報屬犯法，同時呼籲市民盡量留家，勿往人流眾多地方，如外出做好防護工作。

至於企業方面，她期望僱主以公共衛生考慮，體恤僱員上班情況。她又向緊守崗位醫護致敬，明言會將其防疫裝備放第一位，會確保防護口罩等將裝備足夠。林鄭月娥強調，今日宣布關閉多個關口，與有部份醫管局員工罷工「並無關係」。她又表明，嚴控工作一脈相承，完全同醫管局部分員工罷工完全無關。任何人用極端手段威迫政府，做不應該做的事情，也不能得逞。

她又指，任何人企圖以激進、極端手法迫使政府就範都不會成功，而且亦會影響病人利益，對這種手法並不認同。她解釋，今日的措施只是因應過去的方法「加大力度」，與之前的措施「一脈相承」。她又補充稱，完全明白前線醫護人員正承受極大壓力，對此表達衷心感謝，亦敬佩他們。她承諾優先照顧醫護防護需要，港府與醫護目標一致，同意需壓縮跨境人流，港府一直隨目標進行，但未必如某些人所提看法。她指，既然雙方目標一致，亦需共同抗疫，惟不認同帶有政治意味的極端方法，對港人抗疫及整體公共衛生不利，亦坦言無辦法認同相關手法。

高拔陞則指，以罷工表達訴求會影響病人權益，至於會否追究罷工員工，他重申會根據現有人事守則處理。

【17:07】林鄭月娥表示，上周五實施「局部封關」後，入境人數下降57%，證明措施顯著。不過，封關後未計機場口岸，每日仍有7萬多人次入境，以及3萬多人次港人出境，仍會帶來傳播病毒風險，需要「嚴控關口，壓縮人流。」

她宣布，所有陸路、海路都會關閉，出入境只會集中於深圳灣大橋、港珠澳大橋兩個口岸，其他口岸都會關閉。新的管制措施會於明日凌晨起生效，即羅湖、落馬洲、港澳碼頭等口岸都會停用。她指，管控關口的力度很大，全港有13個口岸區，目前已關閉10個，相信可大幅減低出入境人流。她又呼籲，區議員及社會勿再反對建檢疫中心(即隔離設施)，因為會嚴重影響防疫。

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【17:05】特首林鄭月娥率領一眾官員，包括食物及衞生局局長陳肇始、運輸及房屋局局長陳帆、保安局局長李家超、入境處處長曾國衛，以及醫管局行政總裁高拔陞會見傳媒。林鄭月娥、陳帆及曾國衛未有戴口罩。

【17:02】廠商會表示，鑑於外科口罩在本港市場的供應十分緊張，現正積極探討在本地設立生產線製造口罩的可行性，希望能儘快投產，以應市民之急。廠商會亦譴責少數利用口罩短缺而不合理地抬高售價的商戶，希望他們能盡社會責任，與市民共渡時艱。

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【16:58】政府記者會中，出了特首林鄭月娥外，尚有醫管局行政總裁高拔陞、衞生署署長陳漢儀、食衞局局長陳肇始、運房局局長陳帆、保安局局長李家超及入境處處長曾國衛出席。

【16:45】黃大仙祠宣布，2月5日起縮短開放時間，上午7時開門，然後提早於下午2時關園，直至另行通知，以減低人流及病毒傳播風險。

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【16:21】張竹君表示，第9及第10宗個案（入住W酒店的武漢老夫婦）目前都穩定，不需要額外氧氣治療，但是在服抗病毒藥，當時醫護人士亦有用普通話詢問，甚至用英語，她稱用盡了所有方法，現在還在不斷繼續追問。她表示，病人1月24日曾看醫生，是當時最後一個病人，但當時是看慢性病，並非發燒，當時醫生發現兩夫妻都有低燒。這位醫生現時不在香港，姑娘當時有防護，現時診所已經關閉。

【16:07】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生表示，早前確定的15個案都在瑪嘉烈醫院留醫，12個穩定、2嚴重、1個危殆。當中第二宗個案嚴重，一直在深切治療部，情況進展較好，未來一兩日可以離開深切治療部；第十宗個案，情況與之前差不多，肺部仍有花，不需要插喉，也不需要去深切治療部。危殆的為第七宗個案，昨日已經在深切治療部，用插喉方式幫助呼吸，目前在加藥，希望有改善。

截至今日中午12點，醫管局有27名醫護人員列為懷疑個案，當中25人的新型冠狀病毒測試呈陰性，另2人仍然等待。隔離病床用了841張，使用率為38%；隔離病房用了458間，使用率為52%，與昨日一樣。有指瑪嘉烈醫院有醫護感染，劉家獻就表示未知個案。

張竹君表示，醫管局及衛生署的化驗室正在研究患者的糞便樣本。

【15:55】衞生署及醫院管理局舉行記者會。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日本港確診第15宗個案，是第13宗個案的母親（72歲婦人），她在鯉魚門度假村發燒，周圍其他人沒有發燒，但仍然需要隔離多幾日。

衛生防護中心指，第14宗個案（80歲翁），去日本時乘搭港航HX608，由於他是在發病前乘坐，同機旅客不需要隔離，但是仍在追蹤同班機是否有其他相關個案。他由日本橫濱乘郵輪回港，同船的136名乘客，現時找到33名。老翁曾經在船上蒸桑拿，並停留半個小時，現正詢問其他乘客當時是否有接觸。另外船上還有登岸的工作人員，現在也在追蹤，船公司表示接待確診個案的船員目前沒有症狀。

【武漢肺炎】確診老翁乘坐港航HX605往日本 郵輪上曾焗桑拿

【15:08】徐德義被問到有醫護工會發起罷工，再次向前線醫護人員致謝，現時首要不影響病人服務。另外，美孚翠雅山房被居民反對作為檢疫中心，徐德義稱已作多個考慮，包括間隔、單位是否即時使用到等，過去搜索過可做檢疫中心的地方，選擇翠雅山房是因為它相對與民居距離較遠，接受檢疫的人士亦不是病人，也沒有病徵，而傳播因素主要是飛沫，故認為地點適合。

【15:05】被問到是否掌握內地抵港的人士資料作追蹤，以及如何避免社區傳播，衞生署署長陳漢儀表示，已提醒市民由內地回港後要戴14日口罩，並設熱線予湖北回港人士查詢。

【武漢肺炎】政府要求過去14天湖北返港者家居隔離 須戴電子手環

【15:03】政府資訊科技總監林偉喬表示，現時備有500個電子手環，今個星期可以使用，未來可再增加1000個手環。

【15:00】衞生署署長陳漢儀表示，如14天前曾到湖北省的港人回港後，必須強制留家檢疫。如有戴電子手環的人士擅自離開家居檢疫的單位，最高可被囚6個月及罰款5000元。

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【14:48】衞生署首席醫生（緊急應變及項目管理）連慰慈醫生表示，家居檢疫會於指定單位，但當局不會公布單位實際地址。

政府資訊科技總監林偉喬表示，政府物流及供應鏈多元技術研發中心研發的電子手環(LSCM)，避免接受檢疫者離家出走，手環不會收集個人資料，不侵犯私隱。手環不可隨便脫下，因與手機系統連接，如戴手環者擅離家居或手環被破壞，系統會通知警方及衞生署，當局作跟進，該人士有可能違法。

【14:35】食物及衞生局副局長徐德義表示，正物四個地點增加300個隔離單位，包括在現有的度假村隔離營增建，另外需要研究家居檢疫的可能。他指目前的兩個隔離營共有97個隔離單位，已有76個單位使用中。

【13:00】醫管局員工陣線宣布，截至中午12時，已有超過 2400 位會員參與罷工並成功簽到。由於各大簽到街站依然有人龍，該會決定延長簽到時間至下午2時。

【12:00】在伊利沙伯醫院任職兒科7年的郭醫生穿上制服，前來街站簽名。由於他負責緊急服務，故未能參與首階段行動，若政府遲遲不回應封關訴求，明日將參與罷工，但希望不要逼醫護走這一步。對於罷工決定，他承認有掙扎，「擔心病人、被清算」，但認為若不在源頭堵截病菌，無助解決問題。

【武漢肺炎】罷工醫護已有被清算心理準備 批林鄭拒與持份者對話

曾女士今日到伊院看中醫，出發前亦致電確定服務沒有受影響才前來。她指早已知道有罷工，亦認同必須全面封關，「如果唔係，人哋救火，佢喺度放火。只有佢哋（醫護）先可以畀到政府壓力」。她又批評官員無能，「等到件事不斷發大先做嘢」。

【11:20】香港大學醫學院內科及肝臟科講座教授、肝病權威黎青龍現身瑪麗醫院，稱自己是醫生不罷工，但會支持其他醫護罷工，認為應指責政府為何不封關，「唔止佢哋（醫護），香港人都要安全」。

【武漢肺炎】名醫黎青龍質疑不封關 醫生掙扎罷工：或心軟回醫院

【11:13】市民劉先生今日到屯門醫院看醫生，但是對罷工的醫護大叫：「你班垃圾，香港唔需要你哋！」一同前來的老人更做出侮辱性手勢，「無嘢做逗人工，有嘢做罷工！」

劉先生表示他支持封關，不想太多病毒來香港，「但同罷工兩回事！封關要政府來做！」他沒有配戴口罩，「我買唔到口罩！無口罩不代表我有病！」

【11:00】醫管局員工陣線主席余慧明表示，今日約一千人到街站簽到。

【10:33】 在屯門醫院做護士7,8年的黃姑娘表示，自己是提供非緊急服務的同事，響應工會要求今日開始罷工。她表示做罷工決定都掙扎很久，因為始終疫情並非直接影響自己的工作，長輩也有反對聲音，「佢哋認為份工好緊要」。但是她認為政府不堵截源頭，最終會傷害到全香港人，「政府應該要保護香港人架嘛！」

她表示罷工的責任在政府，工會也是分階段罷工，「如果盡快回應，罷工的影響都唔會好大。」她從街站拿了許多單張，表示今天罷工，所以幫大家派發傳單。

【10:27】威院外等候簽到的人龍長達130人。

【10:20】市民黃先生的家人原本下午被安排到伊院抽血，因得知有罷工故提早到醫院。他認為醫護罷工「完全無問題、絕對體諒」，皆因市民已忍無可忍，目前繼續讓內地人到港亦無必要，但認為林鄭為人「硬頸」，對今日內回應訴求不抱樂觀。

【10:10】伊利沙伯醫院外的支持者有年僅10歲、就讀小五的邱同學，他說其嫲嫲在醫院工作，但不支持罷工，更警告他，若來參與將暫停零用錢，但最後他仍隻身前來支持，稍後再到中環參與撐醫護「和你Lunch」。他說，內地人不斷湧入香港，散播病菌、搶口罩，故必須封關。

↓↓↓各區醫護參與罷工情況↓↓↓

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【09:50】任職伊利沙伯醫院手術室護士九年的陳先生（化名）表示，當內地疫情日趨嚴重，有大批潛在帶菌者湧港，加上不少帶菌者毫無病癥，但政府仍堅持不全面封關，故決定參與罷工。

【09:45】瑪麗醫院簽名站出現人龍，現場約有20人排隊；參與罷工人士亦呼叫口號「齊心抗疫」、「封關救港」。

【09:40】有經過市民向參與罷工的醫護豎起中指，但有支持罷工的市民指責：「你去同林鄭豎中指啦！」

【09:39】伊利沙伯醫院有身穿制服的醫護帶同職員證和會費收據到街站簽名。

【09:38】 有路過的市民斥責罷工的醫護：「醫護應該做好自己本分！」然後現場支援的市民回應說：「你做咩唔怪林鄭！做咩唔怪政府！推前線醫護去死！」

【09:22】瑪麗醫院巴士站，有醫護人員開咪呼籲市民支持罷工，並派發白絲帶。

【武漢肺炎】羅致光籲醫護人員緊守崗位 共商如何減內地來港人流

【09:20】瑪麗醫院吳醫生參與罷工行動，希望政府盡快回應訴求，他表示感到很大掙扎，大家也不想罷工。由於時間尚早，未知有多少同事會參與罷工。他得悉非緊急服務會調動人手，更表示不會感到愧疚，「始終心軟，有咩事其實都會返嚟（醫院）。」

【09:17 】屯門醫院物理治療師黎小姐今日是第一個簽名的醫護人員。她批評政府在防疫措施方面做得很差，指很多專家都建議實施更加嚴格的人流管控措施，包括封關等，政府都一意孤行。她表示自己和前線手足都是醫管局下面的員工，能體會前線的壓力，「政府不禁止源頭，變相將workload放在前線醫護身上，這是我們要出來的原因。」

她表示去年12月尾的時候，全港都未有關注到武漢的疫情，而到了農曆新年疫情已經很嚴重，政府卻未有聽專家的意見，開始決定要參加是次罷工。她表示，罷工一定會影響到病人，亦會令未罷工的同事增加了工作量，「如果最尾醫療淪陷咗，其實所有人都suffer」

【09:16】威爾斯親王醫院外近50人排隊等候簽名報到，參與罷工人士需出示職員證及入會時交的會費收據讓工會登記。

【09:10】在伊利沙伯醫院外，有不少等候簽名人士在袋繫上白絲帶，又在燈柱上貼便利貼，寫下對醫護的鼓勵字句。

【08:57】威爾斯親王醫院及瑪麗醫院亦設有街站，並作準備中。

【08:56】屯門醫院罷工簽名街站有近50人排隊等候簽名；有屯門街坊前來支持醫護罷工。黃女士批評政府防疫措施未夠，沒有有效管制人流出入，令前線壓力增，加上防護措施不夠，「推前線去死」她表示自己家亦有醫護人員，不過並非前線醫護，但都支持是次罷工行動。

【08:55】伊利沙伯醫院罷工簽名街站有約50人等候簽名。

【08:50】有3000多名會員的醫管局員工陣線發起今日罷工，罷工的員工9時至中午12時會到全港7間龍頭醫院簽到，包括瑪麗醫院、東區尤德夫人那打素醫院、伊利沙伯醫院、基督教聯合醫院、瑪嘉烈醫院、威爾斯親王醫院及屯門醫院，然後加入罷工行列。

▼政府最新升級防疫措施▼

+ 11 + 10 + 9

【08:00】中國國家衛健委發佈數據顯示，累計報告確診病例17,205例，現有重症病例2,296例，累計死亡病例361例，累計治癒出院病例475例，共有疑似病例21,558例。

【01:30】截至周一（3日）凌晨1時30分，全中國一共有14,469宗確診病例，死亡個案則有304宗。香港、澳門及台灣，分別有15、8及10宗。

【武漢肺炎】澳門規定搭巴士、的士、輕軌必須戴口罩 否則可拒載

【01:00】香港政府周日（2日）在Facebook專頁「添馬台」表示，正全速準備在現有的3個檢疫中心和西貢戶外康樂中心，以組合屋形式增加單位，隔離那些曾經與武漢肺炎確診患者有密切接觸，而沒有出現病徵及不需留院接受診治，並經健康評估後的人；惟準備需時，第一批約100個單位最早在3月中才能落成，因此目前計劃將饒宗頤文化館改作檢疫中心，提供53個單位。

【武漢肺炎】檢疫中心設組合屋隔離設施 首批百個單位3月中落成

▼即睇武漢封城，禁市內行車後情況▼