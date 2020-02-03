【武漢肺炎】罷工醫護已有被清算心理準備　批林鄭拒與持份者對話

醫管局員工陣線宣布與政府談判破裂，今日（3日）發起首階段罷工，料有3000名員工參與，主要影響非緊急服務，當中伊利沙伯醫院及屯門醫院罷工人數最多，分別佔整體罷工人數9%。 有約40名明愛手術室醫護響應罷工，料有一半非緊急手術要改期，直言醫護非逃兵，已有心理準備被秋後算帳。另有今日仍要緊守崗位的兒科醫生承認，對罷工決定曾有掙扎，「擔心病人、被清算」，但認為若不在源頭堵截病菌，無助解決問題；若政府今日仍拒絕公開對話，將參與明日第二階段罷工。

▼伊利沙伯醫院罷工街站情況▼

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醫護早前要求港府全面封關，堵截新型冠狀病毒由內地湧港，但因特首林鄭月娥拒絕見面，醫管局員工陣線今起罷工，參與者在早上9時至中午12時到其中一個醫院聯網的龍頭醫院簽到。

醫護：依家所有香港人都成為潛在病人​

今早未正式開始簽到，在伊利沙伯醫院外的街站已有近50人等候，他們胸前或袋上繫白絲帶明志。明愛醫院手術室今日有約40名醫護參與罷工，有醫護表示有一半非緊急手術要改期，並已對被秋後算賬有心理準備。她認為醫護並非逃兵，仍要為自己的行為負責，直言政府必須用負責任態度應對疫情，而非用情緒處理問題。

年資九年、伊院手術室護士陳先生（化名）表示，當內地疫情日趨嚴重，大批潛在帶菌者湧港，加上不少帶菌者毫無病癥，但政府仍堅持不全面封關，故決定參與罷工，「我哋係服務病人，依家所有香港人都成為潛在病人，隨時有社區爆發風險，我哋唔係為私利，而係整體香港利益」。他透露，今日部門有40人參與罷工，若政府今日不回應訴求，預料人數有機會增至70人。

醫生：短暫影響是為了長遠利益 望諒解

首階段罷工按「颱風更」運作，暫停非緊急服務。不願透露姓名、年資超過20年的伊院外科醫生表示，要求封關目的是減低疫情在社區爆發，當廣東省亦有不少確診個案，單靠局部封關成效不足，希望市民明白短暫影響是為香港長遠整體利益著想。年資同樣超過20年、不願透露姓名的麻醉科醫生表示，今日其部門預留的人手較颱風更多，事前已通知部分病人改期，又指特首拒絕對話是意料中事，「林鄭一直拒絕同持份者對話」，認為必須封關才是防止疫情大規模爆發的唯一方法。

在伊院任職兒科7年的郭醫生穿上制服，前來街站簽到。他負責緊急服務，故今日未能參與首階段行動，但指若政府遲遲不回應封關訴求，明日將參與罷工。對於罷工決定，他承認有掙扎，「擔心病人、被清算」，但認為若不在源頭堵截病菌，無助解決問題。

郭醫生認為若不在源頭堵截病菌，無助解決問題。（勞敏儀攝）

市民：醫護救火，政府放火

曾女士今日到伊院看中醫，出發前亦致電確定服務沒有受影響才前來。她指早已知道有罷工，亦認同必須全面封關，「如果唔係，人哋救火，佢喺度放火。只有佢哋（醫護）先可以畀到政府壓力」。她又批評官員無能，「等到件事不斷發大先做嘢」。

市民黃先生的家人原本下午被安排到伊院抽血，因得知有罷工故提早到醫院。他認為醫護罷工「完全無問題、絕對體諒」，但認為林鄭為人「硬頸」，對今日內回應訴求不抱樂觀。

▼政府最新升級防疫措施▼

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在伊院外的支持者有年僅10歲、就讀小五的邱同學。他說其嫲嫲在醫院工作，但感覺對罷工並不支持，又警告若來參與將暫停零用錢，但最後他仍隻身前來支持。他說，內地人不斷湧入香港，散播病菌、搶口罩，故必須封關。

此外，今日到伊院覆診的孫先生認為今日醫護人手感覺與往日相若，但批評「佢哋好衰，罷工就係唔啱，啲病人點算？」，直言「佢哋應該辭工，唔係罷工，大家一齊攬炒」；又認為全面封關時歧視內地人。