【武漢肺炎】民安隊發通告　公務員可於工作時間到隔離營當值

引發武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續蔓延，截至今日﹙4日﹚本港確診個案累計15人，並首次錄得1宗死亡個案，18區中有8區曾出現確診病例。 《香港01》接獲由民眾安全服務處發出的內部通告，指民安隊主力負責管理檢疫中心工作，料會持續一段時間需要大量人手，呼籲各級人員積極參與，指已取得特別批准，如參與抗疫工作，在24小時內連續工作逾8小時，在第9小時至第12小時，可獲發全薪特惠津貼，生效日期追溯至今年1月23日。本港現設3個檢疫中心，據了解，民安隊在每一間中心須三更人手作24小時運作，每日共需派出135人。

▼政府最新升級防疫措施▼

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准許公務員工作時間參與

通告指，獲公務員事務局確認，「這次防止新型冠狀病毒疫情擴散任務已界定為緊急事故」，部門首長可按規例，讓公務員毋須放取本身假期而在工作時間內，離開工作崗位為輔助部隊執行職務，處方會發出當值證明書。如隊員非公務員，處方會發出請假證明信件，以便他們與僱主協調假期安排。

政府現有3個檢疫中心，包括麥理浩夫人度假村、鯉魚門公園度假村和北潭涌度假營。據了解，民安隊在每一間中心須三更人手作24小時運作，每更人手須15人，即一間檢疫中心每日須分派45名隊員，三間每日共須135人。