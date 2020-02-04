【武漢肺炎】黃埔花園男住戶今早不治　 同座住戶考慮到外暫住

本港出現首宗新型冠狀病毒引致的「武漢肺炎」死亡個案，早前確診、居住黃埔花園的39歲男子不治。今日有衛生署清潔人員到屋苑外以清潔地板，而患者所居大廈的樓下，亦放有兩樽漂白水供住戶取用。 有和患者居住同一大廈的住戶直言擔心疫情，亦「提心吊膽」，因此加強家居清潔，甚至考慮到外暫住。

據衛生署早前公布，該名確診男病人居於黃埔花園11期1座。（張浩維攝）

據衛生署早前公布，該名確診39歲男病人居於香港黃埔花園11期1座，有長期病患，死者因病情惡化，今早在瑪嘉烈醫院逝世。

11期1座住戶徐先生指大廈住戶「人心惶惶」，而他亦「提心吊膽」，加強清潔，包括用漂白水清潔門口，同時亦有考慮過到其他地方暫住。

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徐先生表示，他認得男患者，並和男患者同樣確診的母親是「點頭街坊」。他以往時常見到患者在大廈中層出現，故前日至今三次致電衛生署要求跟進該樓層住戶的健康，惟至今未人有衛生處職員到場檢疫或要求住戶進行家居隔離，他批評衛生署工作「拖拖拉拉」。

在11期1座的樓下，亦放有兩樽漂白水供住戶取用。(侯彩琳攝)

居住11期1座頂層的李小姐擔心屋苑爆發疫情，亦曾見有身穿防護衣的清潔人員到大廈內清潔。她表示有清潔家居，搭升降機時，亦會用紙巾以避免直接觸碰按鈕，同時亦有倒水入廁所去水渠，以確保U型水渠貯水。

餐廳店長郭小姐表示，餐廳會加強清潔。(侯彩琳攝)

餐廳推捐口罩可得龍蝦一份

另外，位於黃埔花園11期樓下的餐廳亦有加強清潔，餐廳店長郭小姐表示，餐廳現時每隔一小時會清潔桌椅及餐具一次，亦要求員工在過年時避免到內地。郭店長指，自疫情爆發後，生意大跌九成，而在黃埔花園有確診個案後，生意則剩下不足以往的一成。

郭店長亦介紹，店內亦推出新「優惠」，若市民帶一盒口罩到餐廳以捐贈及有需要人士，便可得到價值238元的龍蝦一份，而餐廳昨日亦為黃埔花園居民免費派發了300個口罩。

黃埔花園附近湯料店的老闆李先生表示，疫情對生意有影響，預計未來將減少約四至五成生意。(侯彩琳攝)

而黃埔花園附近湯料店的老闆李先生亦表示，疫情對生意有影響，預計未來將減少約四至五成生意。而李先生亦有以漂白水清潔店面，同時更換地毯。而李先生本身居住紅磡，他亦指平時會戴上口罩，並加強消毒。

郭家麒：黃埔花園大機會發生社區爆發

本身是醫生的公民黨立法會議員郭家麒指，本港今日出現第一宗死亡個案，死者生前居於黃埔花園，他認為社區爆發逼在眉睫，黃埔花園更是很大機會發生。他亦說，新肺炎有一定潛伏期，且存在隱形病人，「黃埔花園如果有社區爆發，全個香港都一樣。」