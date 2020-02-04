【武漢肺炎】瑪麗醫院兒科醫生局部參與罷工：有些職責無可取代

武漢肺炎疫情持續，醫管局員工陣線昨日（3日）宣布與局方談判破裂，今起開始第二階段罷工，為時四日。 今日（4日）下午1時45分，瑪麗醫院外行人天橋已有約40名醫護人員排隊等待簽到。有兒科醫生表示自己有些職責無可取代，只能局部罷工。

列「dirty team」 今日僅一人當值

瑪麗醫院兒科陳醫生現時局部罷工，他同意救急扶危是醫護的天職，因此在罷工與工作間取得平衡。他是部門的「dirty team」，即要做接觸武漢肺炎疑似病患的工作，今日僅他一人當值，所以已帶備傳呼機和穿好醫護袍隨時候命。除此以外的臨床工作，他並不會參與。

他透露所在的部門有四成醫生罷工，幾個病房一共約50名護士罷工。他亦指，昨日醫管局行政總裁高拔陞表示按指引處理，並未承諾不會秋後算賬，因此「令佢哋好唔安心，好驚」。

聯合醫院護士劉小姐表示，於接下來罷工期間，除了每日簽到和參與集會外，亦候命待政府回應訴求復工。她透露所在的部門有一半護士參與罷工，若政府於星期五仍然無視訴求，將繼續遵從工會指示。她不擔心秋後算賬，「預咗㗎啦」，認為做出決定前已考慮得失，預想到將失去升職機會，甚至被辭退。

另一名護士陳小姐表示市民不清楚五大訴求的內容，並強調他們不是逃兵，罷工是為了全港市民的安全，因醫護人員更明白病毒的可怕，並舉例特首呼籲市民把口罩讓給醫護人員是非常荒謬，因市民將增加感染機會，本質上沒有改變。她更指政府採購不到口罩不應推卸責任，「特首林鄭月娥人工咁高，佢同佢嘅團隊係應該諗辦法去買。」

▼香港武漢肺炎疫情▼

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瑪麗簽到站人龍排至樓梯 三小時有550人簽到

今日下午1時45分，瑪麗醫院外行人天橋已有約40名醫護人員排隊等待簽到。多人舉起「我係醫護，罷工救港」、「封關防疫，唯一出路」的紙牌，人龍一度排至樓梯口。亦有銀髮族自發到醫院外巴士站，開咪呼籲市民支持罷工行動，更有市民舉起手寫的「感激醫護，罷工救港」A4紙以表支持。

截至下午5時，瑪麗醫院有約550名醫護人員簽到參與罷工，工會指全港則一共約6,500人響應罷工，並稱簽到系統是以醫管局員工證的編號登記，非醫護人員是無法假冒罷工。