【武漢肺炎】世界夢號三船員病毒測試未完成　1,800旅客未能下船

星夢郵輪旗下「世界夢號」上月24日抵達廣州南沙碼頭的旅客中，有八人確診武漢肺炎，惟「世界夢號」沒有暫停載客，本月2日再有一批旅客於香港上船，由本港前往台灣，惟昨日被台灣當局拒泊岸，郵輪今早（5日）緊急返抵本港，衞生署人員登船檢疫。 衞生防護中心港口衞生科總港口衞生主任梁耀康醫生稱，現時世界夢號船上有1800多旅客及1800多名船員，九成旅客為香港人，旅客中沒有人與上一批內地遊客有接觸。另外，現時初步約有30名船員聲稱曾出現病症，大部分病症為輕微咳嗽及喉嚨痛。三名船員發燒需隔離，另有一名船員對乙型流感陽性反應，他們均需要隔離。至下午二時許，三名男子由救護車送院。

【2116】船上廣播稱船員檢疫工作完成，所有船員已通過體溫檢測，但因為三名發燒送院船員新冠狀病毒測試未完成，衛生署明日下午才會通知結果，今晚旅客未能下船。

【2011】啟德郵輪碼頭登船入口落閘。

【1918】星夢郵輪發聲明指，今日起暫停「世界夢號」在香港的營運。

【1741】永安表示，指永安於出發前隱瞞有3名確診感染新型冠狀病毒的內地旅客曾乘坐「世界夢號」，有關指控完全不符事實。根據「世界夢號」於2月4日在郵輪上發給全體旅客的通告，清楚指出郵輪公司是在2月3日接獲中國有關部門通知有內地客確診，而永安郵輪團於2月2日出發前，根本不可能知悉「世界夢號」出現旅客確診的個案。此外，目前2月2日由香港前往台灣的航次中無內地旅客。

下午2時45分，一名男廚師離開船隻登上救護車送院。（黃偉民攝）

【1730】衞生署署長陳漢儀表示，世界夢號1月19日由內地南沙前往越南航次中，有8人確診武漢肺炎，該行程已完結。由於香港為世界夢號母港，衛生防護中心港口衛生科已派員調查，要求船上人士填寫健康申報表。

衛生防護中心港口衛生科總港口衛生主任梁耀康表示，1月19日有206名港人在香港登上世界夢號，同日前往南沙接載4,400多名內地旅客，其後出發前往南越，及至1月24日返回南沙，內地旅客下船，同日船隻返港後，206港人下船。他強調，所有船員與旅客均已於1月24日下船。現時船上的1,800多名旅客與確診個案無任何直接接觸。

梁耀康指，接獲確診個案通報後，港口衛生科派出一隊人上船，任何人無衛生署准許下准下船。港口衛生科職員上船後，為每個人收取健康申報表及進行體溫監測。有30名船員稱自己有病徵，當中3人發燒，包括1人確診為乙型流感，3人已往往聯合醫院及威爾斯院隔離及及進行新型冠狀病毒肺炎的測試。另外，27名船員有咳嗽或喉嚨痛的輕微病徵，同樣會取樣本進行測試。

梁耀康又指，206名於1月24日於本港下船的港人有機會接觸過8名確診個案，衛生署已向船公司索取他們的資料，已展開接觸者追蹤。有審慎起見，衛生署會根據之後的樣本報告及流行病學調查，不排除整艘船進行檢疫。

【1455】至下午2時55分，最後一名身穿便服的男子登上救護車。現場可見，三輛救護車均由警方電單車護送離開。

【1450】有一名身穿藍色外套的人士登上救護車，在約一百米外位置有數名防暴警員戒備。

【1435】現場可見，有三輛救護車到場戒備，其間有多名身穿保護衣物人士到。

【1432】有旅客Rex表示，他自己有足夠口罩，今日仍有足夠的口罩，船上沒有硬性要求大家要留在房內，衛生情況很好及沒有問題。對於有30名多員工不適，他指未見有旅客不適，「有一位外國員工有兩聲咳，見佢係櫃內拎左藥行出去！」他指船上有內地人，例如數名內地食肆員工及歌手。

【1418】水警輪在海面戒備，其間有旅客手持紙張表達訴求並指「希望政府盡快封關」，其間一名男子大叫「冇口罩用啦，死啦！」

+ 6 + 5 + 4

「世界夢號」三內地旅客確診武漢肺炎，郵輪今早（5日）緊急返抵本港，衞生署人員登船檢驗。（鄧詠中攝）

【1348】另外，有一批觀塘區議員到場了解，當區區議員梁凱晴稱，有在船上的街坊向他求救，指目前船上最大的問題是擔心沒有足夠的食物，而船公司目前沒有透露任何資訊，只是為他們提供自助餐。

【1345】黃碧雲稱，港人有一堆問題未得到解決時，若至傍晚，船上填了健康申報表，聲稱自己沒有病症的人可歸家，不敢相信於潛伏期回到社區，會對社區感染造成的很大影響。

【1340】立法會議員黃碧雲聯同一批區議員及立法會議員抵達啟德碼頭，黃碧雲聽完稱衞生署簡報後，認為未能解答港人問題。如港人欲知道船員中有多少人曾接觸過上一批有確診患者的遊客，當中有多少船員可能是武漢肺炎帶菌者？現時會否對船上所有人進行新型冠狀肺炎病毒測試，亦或只是填健康申報？

【1315】至於1月24日有200多人於香港苟船，曾與上一批確診患者同船的人士，梁耀康稱，已與船公司聯絡，取得旅客資料，對他們進行接觸者追蹤。而船公司表示，上一批旅客上船後，郵輪已作適當消毒。

【1310】今早，世界夢號抵港後，衞生署人員已立即上船，對船上人士進行檢疫，於檢疫工作未完成前，船上全部旅客及員工不可落船。而目前船上有1800多名遊客及1800多名工作人員，根據他們的健康申報，約有30名員工聲稱曾出現病症，大部分病症為輕微咳嗽及喉嚨痛，當中有三人曾發燒，現已退燒，情況穩定，另有一名員工對乙型流感陽性反應，目前三名員工會進行隔離及進行新型冠狀病毒肺炎的測試，其餘聲稱有病症的員工亦會拎取他們的樣本，前往醫院進行檢測。

【1305】1月19日至1月24日的旅程上，船上共有4000多名遊客，以及1800多名工作人員，他們全部於1月24日已落船，4400多人於內地落船，200多人於香港落船。而目前抵港的世界夢號上的1800多名遊客是沒有與曾確診內地遊客接觸。

【1300】衞生防護中心港口衞生科總港口衞生主任梁耀康醫生稱，世界夢號船上有1800多名旅客及船員，九成人為香港人，其他為外籍人士，沒有內地人士。梁耀康稱，世界夢號郵輪上一批遊客於1月19日於廣州南沙上船前往越南，至1月24日落船，發現有三名內地人士確診武漢肺炎。

+ 4 + 3 + 2

【1255】另一旅客李小姐則指，由昨日被台灣拒入境至今，郵輪上沒有透露任何最新情況，只是叫人耐心等候，以及可在船上自由活動或在房內休息。李小姐稱，2月1日上船前，所屬旅行社永安旅遊有問團員是否要上船，惟當時永安強調船上沒有內地人，是由永安包團，亦沒有透露1月19日曾有人於船上確診，李小姐對此感到生氣，認為1月19日已有人確診，為何2月1日時仍叫數千人上船，她認為現時回港被隔離是「無得揀」的情況。

【1240】船上旅客吳先生稱，郵輪昨日已抵達高雄碼頭，要落船時才收到通知稱台灣不讓上岸，吳先生稱理解台灣不讓上岸的決定，惟不滿郵輪的安排，因回航時，郵輪上一直沒有廣播向旅客解釋現時情況，以及回港後會有何相關處理程序，亦不知郵輪會如何確保旅客安全。吳先生稱，今早有上千名人士在餐廳等候3小時，惟沒有得到任何消息，最後只好自行返回房間。

吳先生認為郵輪公司沒有透明度，而旅行社更是有意隱瞞。吳先生稱，上船前旅行社有通知要否繼續進行行程，惟沒有告知1月19日至24日期間，船上曾有確診個案，「如果知有疫情大部分人唔會上船。」

【1230】船上旅客劉先生表示，郵輪起程抵達越南落船後，始知有三名中國籍人士確診。問及會否擔心要進行隔離，劉先生指，若安排妥當，有足夠的物資，而船上大部分是港人，認為要進行隔離是無可厚非，只希望在不影響他人的情況下，安然渡過便好。劉先生稱，現時針對船上的人員，最好的方法是量體溫、確保旅客沒有身體問題，始可以讓旅客歸家。劉先生又稱，原本此次旅程目的是去旅行當地買口罩，不只是為了玩樂。

【1220】衞生署衞生防護中心將於今午1時許會見傳媒，就世界夢號檢疫工作的最新進展進行匯報。

【1215】船上旅客Ｍ小姐表示，有指今日早上８時可以下船，但是至中午12時仍未收到消息。她指職員安排他們到餐廳用膳，「都可以食嘢、都有娛樂，剛剛話可以入房休息！」Ｍ小姐稱目前手頭資訊有限，其後船上作出廣播指，由於船員未完成檢疫，要延遲旅客下船時間，「我覺得政處理得唔好，安排得慢！」她指目前衛生署及海關人員，仍未上船為他們檢驗或進行其他工作。

【1200】「最想上岸返香港回家，最希望大家都無事。」船上旅客陸先生表示，昨日到高雄一帶海域，他們於2月2日上船，至昨日（4日）才知道早前有三名內地人確診。他指現時船上沒有事發生，以及沒有衛生署人員上船。「仍未知何時可以下船，餐廳都有開，職員有到場工作，大家都可以食飯！」旅客陸先生表示，他們等待很多小時，但仍未知何時可以下船。他指船上的VIP房間管家指，目前船上沒有人不適。「我覺得政府一塌糊塗，只係唔希望有人中招！」

【1147】世界夢號內旅客仍未能下船，其間有人於露台位置查看。

【1115】其間有人船上大叫「可唔可以救吓我哋？」並指未知何時可下船，一名男旅客大叫：「只是說未完成清關手續，未有說明任何衛生署人員登船問題，目前全部人不得下船！」

【1110】現場可見，船上旅客均戴上口罩，包括小朋友及長者。

星夢郵輪於網上發通告指，周一（3日）星夢郵輪接獲中國有關部門通知，「世界夢號」於今年1月19至24日的越南航次中，有三名中國內地旅客於返回內地後不幸確診感染新型冠狀病毒。（網站截圖）

世界夢號取消前往高雄 提早返航香港

至周二（4日）接到台灣當局的緊急通知，因三名曾參加1月19日航次之中國內地旅客確診感染新型冠狀病毒，「世界夢號」所有旅客將不能於高雄港下船。世界夢號取消原定前往高雄的行程，並提早於早上9時返航香港。

星夢郵輪表示，雖然「世界夢號」於1月24日返航南沙時，全體旅客均接受了嚴格的體溫檢測，接受南沙疾控中心的新型冠狀病毒測試，全部呈陰性反應。由於確診者14天的病毒潛伏期，台灣當局為安全起見，拒絕旅客於高雄港下船。

星夢郵輪​1月24日起 暫停接收所有湖北籍旅客

通告指出，由1月24日起，星夢郵輪暫停接收所有湖北籍旅客，航次停收中國內地旅客。所有登船旅客及船員，均有提交健康聲明並接受體溫篩查。星夢郵輪指，已全面執行嚴格衛生防疫措施，包括於全船高頻次衛生消毒、公共及客房空間通風、船員工作前體溫監測及要求其配戴口罩、嚴密監測旅客及船員的健康狀况等。

取消香港出發至那霸行程

星夢郵輪表示，經評估疫情的最新發展之後，取消「世界夢號」原定周三（5日）從香港出發那霸的旅程。受影響旅客將獲退還已支付之費用，包括艙房費、港務費和預先支付給星夢郵輪的岸上觀光費用。