【武漢肺炎】世界夢號現病徵船員　32人測試呈陰性1人待定

郵輪「世界夢號」上月19日航次被發現最少8名內地旅客確診新冠狀病毒肺炎後，郵輪2月2日由港出發台灣航次昨日（4日）於高雄被拒泊岸，郵輪今（5日）緊急返抵本港。目前1800多名本地旅客及1800多名船員仍留在船上，任何人如無衛生署准許不准下船。 衞生防護中心指郵輪上33名船員申報曾出現上呼吸道感染症狀，3人報稱曾發燒，33人已抽取樣本進行新型冠狀病毒測試，結果顯示32人的呼吸道樣本全部對新型冠狀病毒呈陰性反應，餘下一人的化驗結果則待定。

郵輪三名曾發燒船員被送往醫院。（黃偉民攝）

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衞生署衞生防護中心表示，因應中心接獲通報有8名曾於1月19日至24日乘坐「世界夢號」郵輪的內地旅客被確診感染新型冠狀病毒，中心的港口衞生科正全力處理該郵輪的港口衞生檢疫工作，正陸續檢視船上1800多名乘客及1800多名工作人員的健康情況，包括進行健康申報及量度體溫。

衞生防護中心指截至晚上9時，郵輪上33名船員申報曾出現上呼吸道感染症狀，當中報稱曾發燒的3名船員已轉送醫院接受隔離治療，所有報稱有病徵的船員已抽取樣本進行新型冠狀病毒測試，目前相關化驗結果顯示32名船員的呼吸道樣本全部對新型冠狀病毒呈陰性反應，餘下一人的化驗結果則待定。

衞生防護中心又指由於船上人數眾多，相關的港口衞生檢疫工作仍在進行中，在未完成檢疫及獲署方許可前，船上全部乘客及工作人員不可離船。衞生防護中心又呼籲曾於1月19日至24日乘坐該郵輪，並於1月24日抵港的人士，致電中心熱線2125 1122，熱線每日上午8時至午夜12時運作。