【武漢肺炎】新系統供醫護看病人外遊紀錄防瞞報　東區急症室試行

香港的武漢新型冠狀病毒肺炎疫情仍在擴散中，有部份在公立醫院求診的病人被揭發隱瞞旅遊史，增加醫護人員被感染的風險。醫院管局理局昨日（5日）公布，入境處已作調整，預計今個星期急症室將有新系統可讓醫護查閱個別病人的出入境紀錄，有助盡早斷症及有需要時盡快隔離病人。 消息人士透露，該新系統目前已在東區醫院急症室試行，新系統可查閱以香港身份證登記的急症室病人，得知病人經哪個口岸進出香港，但若病人登記時無用香港身份證，系統則無從得知。

新系統可得悉病人過去30日的出入境紀錄。（消息人士提供）

醫管局昨日透露，入境處已作調整，公立醫院急症室將設系統，讓醫護有需要時可查閱病人過去30日的出入境紀錄，相信有助控制疫情，盡早知道哪些病人屬高危並隔離，醫管局料本周內可在全部醫院急症室使用。

可知悉病人從哪個口岸進出香港

據了解，該新系統目前已在東區醫院急症室試行，相信數日內全港醫院均可用。消息指，新系統可查閱以香港身份證登記的急症室病人，得知病人於哪一日、經哪個口岸進出香港，但若病人登記時無出示香港身份證，系統則無從得知，或需待病人其後補充身份證資料。消息人士續指，若病人的家人有相關旅遊或接觸史，醫護亦無法從系統知悉。

有急症科醫生認為，過往有病人隱瞞，增加誤診機會之餘，亦會浪費時間，錯失治療的黃金機會，同時令醫護感染疾病機會增加，新系統的應用整體而言是好事。

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