【武漢肺炎】65歲威院女患者情況由嚴重轉危殆　累計3人危殆

本港至今有25宗「武漢肺炎」確診個案，醫院管理局表示，24名確診個案仍然留院，其中3人情況危殆。除了68歲女子（個案7）、64歲女子（個案16）情況屬危殆外，一名在威爾斯親王醫院留醫的65歲女子（個案24）的情況也由嚴重轉為危殆。這名患者有長期病患，於潛伏期內沒有外遊，屬於本地感染個案，她自1月28日起出現病徵，曾到私家醫生求醫，前天（5日）才入威院隔離治療。

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醫院管理局表示，截至今日（7日）中午12時，公立醫院向衞生署通報了於過去24小時，共接收58名符合「嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病」呈報準則的病人，分別是25男33女，年齡由17個月至93歲。目前仍有94人留院接受隔離。



而25宗確診個案中，24人仍然留院，當中3人情況危殆，其餘情況穩定。醫管局指，醫護團隊會繼續密切監察病人情況，並與專家商討治療方案。

「武漢肺炎」襲港，本港公立醫院現時的應變級別屬「緊急」。 （資料圖片／盧翊銘攝）

本來確診者中，只有68歲女子（個案7）、64歲女子（個案16）情況屬危殆，但一名在威爾斯親王醫院留醫的65歲女子（個案24）今天的情況也由嚴重轉為危殆。根據衞生防護中心資料，她有長期病患，自1月28日出現發燒和咳嗽，1月29日及2月1日曾向同一名私家醫生求診，並於2月5日到威爾斯親王醫院求醫並入院接受治療。患者獨居於沙田碩門邨瑞碩樓，於潛伏期內沒有外遊。

另外，截至今日中午12時，公立醫院負壓病房病床數目為878張，使用量為40.4%。而負壓病房數目為470間，使用量為60.6%。醫管局稱會繼續按需要分階段將病房調較至負壓運作模式。