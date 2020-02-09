【武漢肺炎】酒店工會：隔離措施裝備不足　前線員工凍過水

香港酒店工會於今日（9日）舉行記招，回應政府實施14日強制檢疫措施。工會表示前線員工不具備完善的衛生裝備，生命受到威脅，因此呼籲政府盡快實行全面封關，實行中央隔離等，並提出五大訴求。若政府讓業界承受防疫責任，資方亦未能提供足夠的衛生裝備，不排除未來日子發起工業行動。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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未提供如全身保護衣等裝備

酒店工會會長徐考澧表示，現時政府准許來港旅客強制隔離14日，可以自行入住不同地點，包括酒店。但酒店的抗疫資源不足，未能為員工提供足夠裝備如全身保護衣，員工亦無法在外自行購買，更沒有醫護級別的消毒規模、清潔公共空間及床單被鋪的處理方法。員工只能佩戴口罩和手套工作，被傳染的風險提高，生命受到威脅。

工會亦斥責酒店提供劣質口罩給員工使用，四款來自不同酒店的口罩，全部均薄過紙，在燈光下幾乎完全透光。甚至有酒店不提供口罩，卻在一罩難求的情況下，要求員工配戴口罩工作。

酒店工會會長徐考澧（左二）表示前線員工不具備完善的衛生裝備，生命受到威脅。（歐陽德浩攝）

不排除發起工業行動

工會指員工沒有權力干涉任何人士出入酒店，政府卻沒有適當的指引指示員工檢查隔離人士，是不負責任的卸膊行為。現時最少五間酒店正隔離內地生，超過20間酒店曾接待武漢的旅客。然而酒店並無通報機制，得悉旅客是否來自封關地區，僅依靠被隔離旅客的自律性，擔心會引致社區爆發。

因此工會向政府及酒店資方提出五大訴求：全面拒收湖北省及內地封關旅客、提供充足防禦物資、所有入住旅客前必須量體溫、提供正確指引教導員工消毒樓層和房間、員工接觸確診旅客須自我隔離，並不排除未來召開大會發起工業行動。