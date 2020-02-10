【武漢肺炎】傳染病專科醫生指火鍋活動高危　易令飛沫蒸發、傳播

新型冠狀病毒疫情持續，衞生署衞生防護中心昨晚（9日）深夜公布，於年初二到觀塘Lento Party Room打邊爐及燒烤的19人家庭，已有9人確診，首名確診的24歲青年，其雙親、外婆、三姨、四姨及三名表姐弟亦告中招，當日同枱進餐超過一半家庭成員都感染。另有兩人有病徵，正留院觀察，而據了解當中一人亦初步確診。 感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，由於打邊爐是不斷製造熱氣和氣流，令飛沫更易蒸發，加上香港現時天氣乾燥，容易令飛沫的粒子變得更細更輕，在密閉空間及熱空氣氣流帶動等環境因素下，令到飛沫更易傳播，打邊爐時有近距離接觸亦令活變得高危。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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曾祈殷續指新型冠狀病毒的結構性與沙士相約，所以有任何環境因素配合下，不排除氣霧傳播的可能性。他續指一般情況下，氣霧傳播在特定環境條件下才會出現，例如病人需吸取醫學用如擴氣管藥等的霧化藥物，而病人在吸入藥物的過程中咳嗽，便有機會產生氣霧，將病毒透過空氣帶到2至3米外。曾祈殷續建議指除打邊爐外，沖廁亦會產生氣霧，市民應蓋好廁板沖廁，呼籲大家不要聚集。

對於口罩存貨量只剩下一個月感到不解，曾祈殷指內地在12月開始爆發新型冠狀病毒疫症，當局亦一直有留意疫情發展，及早發現口罩是可以避免現時短缺情況。他批評政府，不應再用價低者得的守舊方式採購口罩，以致現時亦需要運用商界脈絡去採購口罩。