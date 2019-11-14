【Time 100 Next】Billie Eilish到梁天琦￼　時尚、政治改變未來

在西方世界，因應個人的權力、財力、影響力而公布各種排名榜，是常見的事情，有福布斯的權力榜、財富榜，又有《Time》（時代雜誌）的Time 100等等，都是每年叫世人食盡花生的活動，而來到今年《Time 》再搞搞新意思，推出一個名為Time 100 Next的新排名。

Time 100 Next集結100位被評定為對未來世界最具影響力的年青人￼￼（Time）

有留意開時事的人都知道，Time 100是由￼ 《Time》統籌的年度項目，每年從政治、經濟、科學、體育、音樂流行事業等各方面為根據，選出全球最具影響力的100位人士，例如美國前總統奧巴馬和知名Talk Show主持人Oprah Winfrey等等，都是經常榜上有名的知名人士。至於新鮮出爐的Time 100 Next理念相近，都是集結全球一百位極具影響力的人物，不過就集中火力在社會的未來主人翁——年青人身上，讓世人清楚認識到這班將能改變世界的希望之星。

環顧這個Time 100 Next名單，叫大家熟悉的流行文化界別人物比比皆是￼，例如本年度人氣爆燈的新生代唱作人Billie Eilish，「閃電俠」新晉演員Ezra Miller、新晉歌手Bad Bunny同樣上榜；至於運動界別方面，網球和籃球界別的兩位超級新人王：Coco Gauff和Zion Williamson當然不可或缺，前者今年以15之齡，打進溫布頓網球賽第四圈叫人拍案叫絕；而Zion則被世人看好成為繼LeBron James之後，NBA近代的最矚目新星，務必關注。

Pyer Moss設計師Kerby Jean-Raymond入選百大（TIME）

至於第一屆Time 100 Next上榜的時裝界代表並不多，只有Pyer Moss設計師Kerby Jean-Raymond一個，但他今年與Reebok合作的一系列單品，的確叫全世界潮流人津津樂道。不過，整個Time 100 Next名單裡，最令香港人感慨的￼，未必是一眾人氣歌手或運動巨星，而是來自政治界別中￼，事關香港政治人物梁天琦亦榜上有名，他所提倡的「Liberate Hong Kong, revolution of our times」（光復香港，時代革命）口號，出現在Time 100 Next的網頁內容中，香港人看到，自不然百般滋味在心頭。