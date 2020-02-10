【武漢肺炎】市民自製塑膠口罩排隊：家中成人口罩唔多　咁樣慳啲

武漢新型肺炎疫情惡化，本港外科口罩供應一罩難求，連日來多區商舖有人排隊購買口罩。環球全域電訊早前預告會於今日（10日）下午1時半在旺角派發2000份、合共一萬個口罩，具體地點則提前一個鐘頭於Facebook公布。 在商家公布派發口罩地點之後，大量市民在砵蘭街排隊。何姓夫婦帶同8歲兒子一同排隊，最終成功取籌並領取口罩，其中何先生於排隊出動自製的口罩，他說完全是自己畫圖設計，「家中成人口罩已經唔多，咁樣慳返啲。」

何先生排隊時使用自製的口罩，他說完全是自己畫圖設計，「家中成人口罩已經唔多，咁樣慳返啲。」（袁澍攝）

何太和8歲的兒子都帶著醫用口罩，然而何先生卻不是。乍一看以為只是普通的布製口罩，但揭開來則另有乾坤。黑色的塑膠和何先生的臉型相配，儼如Iron Man的面罩，接駁口由膠紙粘貼，並留有一個出氣口。何先生說，塑膠部分的「口罩」完全是自己設計，還畫了圖紙去研究怎樣切割。

何先生在口罩的出氣口處，用醫用口罩的一小塊作封口，可用來過濾飛沫及細菌等。何太表示，這個方法只佔用整個口罩的一小塊，而再帶在外面的布口罩，則是用來固定裡面的塑膠部分。

家中餘半盒成人口罩 一盒兒童口罩

何先生指，家中口罩儲備不多，只有半盒成人口罩，一盒兒童口罩。考慮到8歲的兒子今後要開學復課，所以這幾天夫妻二人都帶著兒子四處排隊撲口罩。兒子和太太分別使用的是兒童口罩及成人口罩，何先生則佩戴自製的口罩，「咁樣慳返一個。」

今日在鬧市再現排口罩人龍。（李澤彤攝）

+ 3 + 2

三個人提早幾個鐘頭已經出來等待公布地點，最終成功領取到3份口罩。問小朋友最近出來排隊是否辛苦，他則搖搖頭。不過何太指，今早出門排隊時，8歲的兒子還流淚抗拒，「希望返學後，學校可以派口罩。」

領取到新口罩後，何先生沒有換下自己的口罩，而是放入袋中收起。今天環球全域電訊共派發1萬個口罩，惟為避免人多密集提前1個小時公布地點，有大量市民早前在門市排隊，未能及時趕到拿籌，而感到不滿，認為商家「做show」，一度發生口角。