【武漢肺炎】何栢良：24日潛伏期未必反映事實　死亡率或會變動

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐，全中國逾40000人受感染。國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山昨日（9日）發表「中國2019年新型冠狀病毒感染的臨床特徵」研究，表示新型肺炎的潛伏期中位數為3.0天，最長可達24天。 香港大學感染及傳染病中心總監何栢良稱，每宗個案的確診日期都含有病人的主觀判斷，未必等同真實染病的日子，「譬如病人可能覺得自己係行完濕街市染病，其實可能係行完街市幾日後，被某個隱形病人傳染病毒，佢自己都唔知。」他強調，潛伏期的中位數是3天，代表絕大部分患者都會在染病後數天病發，遂衞生當局可沿用現時的14天的監察期。 研究顯示，武漢肺炎的病死率約為2.7%。何栢良說，由於現時尚有數以萬計的確診患者臥病在床，此刻的死亡率「未必反映埋單數字」。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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大部分患者在染病後數天病發

「中國2019年新型冠狀病毒感染的臨床特徵」研究樣本為1099宗病例，來自超過500間醫院。研究指出，武漢肺炎的潛伏期中位數為3.0天，最長可達24天。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良稱，每宗個案的確診日期都含有病人的主觀判斷，病人自認為從若干途徑染病，然後向醫生呈報，未必等同真實染病的日子及媒界。加上社區存在隱形病人，「譬如病人可能覺得自己係行完濕街市染病，其實可能係行完街市幾日後，被某個隱形病人傳染病毒，佢自己都唔知。」

何栢良認為，倘只有零星個案的潛伏期超過14日，未必完全反映準確事實。他強調，潛伏期的中位數是3天，代表絕大部分患者都會在染病後數天病發，可沿用現時的14天的監察期。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良（資料圖片／盧翊銘攝）

武漢肺炎死亡率2.7% 不能反映最終死亡數字

研究顯示，根據目前觀察的情況，武漢肺炎的病死率約為2.7%。何栢良說，由於現時尚有數以萬計的確診患者臥病在床，此刻的死亡率「未必反映埋單數字」。他續說，死亡率與患者的年齡和長期病患息息相關，平均死亡率不宜套用於所有患者。他補充，每名患者的病情因個人體質、病毒數量及免疫力而異，長期病患是其中一個高危因素。他特別提到，在院內受感染的病人或長期曝露於病毒之中，病情可能因而較嚴峻。

研究又指出，求診時發燒的患者不足一半，出現腹瀉或嘔吐的比率僅佔少數 ，而咳嗽則是常見的病徵。何栢良稱，中國內地和香港的空氣質素不佳，市民平日也容易咳嗽，難以分辨人們咳嗽的原因；因此市民更加需要做好防疫，以免染上病毒。