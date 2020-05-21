工人後樓梯性侵3網友　強姦企姦非法性交罪成　官指無悔意囚12年

地盤散工兩年前在Facebook結織3名女子後，在不足1個月內，於不同地方的後樓梯性侵她們，早前經審後被裁定對3名女子的強姦、企圖強姦、與13歲以下女童非法性交罪全部成立。案件今(21日)在高等法院判刑，法官判刑時指，被告在案中透過社交平台尋找可下手的獵物，又透露專家在報告指被告並無悔意。法官又指，被告在干犯強姦時，沒有使用安全套，而所涉的企圖強姦罪更事精心策劃，最後因事主掙扎而成功逃脫，絕非被告懸崖勒馬，考慮整體情況後，判被告入獄12年。

被告黃子軒，24歲。他早前被裁定於2018年9月23至10月10日期間，分別強姦16歲的事主X、與12歲的事主Y非法性交，及企圖強姦23歲的事主Z，3案均在不同大廈的後樓梯發生。

被告表面自信實自尊心脆弱

法官判刑時透露，被告過往有搶劫案底，又引述被告的心理報告指被告外表自信滿滿，但其實自尊心脆弱，被告對性的態度輕率，其重犯風險屬中等級別較高的一端。

3名事主仍受不同程度的創傷

至於3名事主，法官指她們的創傷報告提到，被強姦的女事主X，因事件感難受，引述X的說法是「好大陰影」，會自責案發時赴會與被告會面。惟X事後「當無事發生過」，假設一切如常；案發時只得12歲的事主Y，案發後感不安，報告指她的日常生活受影響，包括睡眠、專注力和情緒方面。

此外，成功遭被告企圖強姦的Z，亦曾有失眠及社交退縮的問題，更曾出現自殺念頭。本案審訊亦令她回想事件，增加其困擾。Z又稱外出時感緊張，避免使用樓梯間，更考慮搬離現時所住單位。

被告黃子軒今在高等法院被判入獄12年。(資料圖片)

官指被告在社交平台找獵物

法官又指，被告透過社交平台尋找獵物，報告指他對所干犯行為並無悔意，強姦X時沒有使用安全套，企圖強姦Z之所以未能得手，亦非因被告懸崖勒馬，只是Z掙扎逃出魔掌。法官亦指，被告企圖強姦Z，是經小心計劃，經考慮後，認為被告就三罪名須入獄12年。

被告和Y傾電話數小時 便成為情侶

案情指，被告於2018年透過Facebook認織3名事主。X於同年9月23日早上，前往屯門和被告見面。兩人到兆麟苑貴麟閣某層的梯間，期間被告威嚇撕爛X所穿的短褲，繼而強姦對方。

而Y早前供稱，和被告透過電話傾談數小時後，便成為情侶。兩人於同年10月6日首次見面，被告帶她到兆麟苑寶麟閣某層的梯間，然後戴上安全套，和Y性交。X和Y事後向友人透露事件，並輾轉報警。

在梯間企圖強姦Z 威脅「再郁，扯爛你條底褲」

Z則透露在Facebook認識被告後，兩人曾相約外出，但之後未有再聯絡。於2018年10月10日凌晨，一名女網友相約Z一同食早餐，Z同意並在其居住大廈的樓層等候對方。惟Z一直未見女網友，卻突然遭被告扯入後樓梯。被告在梯間企圖強姦Z，又威脅說：「你唔好郁呀，再郁，扯爛你條底褲。」Z趁被告失平衝而成功逃脫，並報警求助。

數天後，Z發現被告在網上售賣玩具，叫舊男友相約被告交收，被告在交收地點出現時被捕。

案件編號：HCCC271/2019