【武漢肺炎】海濱堂派9千口罩　數百市民輪候　有人1口罩用7日

武漢新型肺炎疫情惡化，本港出現「口罩荒」，市民頻頻外出撲口罩。荃灣宣道會海濱堂宣布今日（11日）下午2時派籌，將送贈8400個口罩予本地永久居民，每人限取一包10個口罩。 記者今日1時許抵達，現場有數百名市民輪候，且設立兩條隊伍，醫護人員將優先獲贈口罩。有成功取得籌號的居民表示，現時佩戴的口罩接近一周，口罩表面幾乎「起曬毛粒」，但因家中只剩6個口罩供六人使用，經濟能力又未能負擔高昂口罩，唯有多次重用以免浪費。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

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合共送出口罩9000個

荃灣宣道會海濱堂今早約9時半宣布，下午2時派籌、3時開始派發840張籌，共8400個口罩予本地永久居民。截至下午1時許，已有數百名市民在門外輪候，秩序大致良好。

至下午2時開始派籌並派畢所有籌號，有部份市民未能獲籌號，宣道會再將存貨，以五個口罩一包分發給餘下的市民，共送贈逾9000個口罩。

醫護稱公院口罩供應緊張

任職公立醫院的前線醫護人員李小姐表示，自疫情爆發後已先後排隊3次取口罩。她透露，現時上班口罩供應緊張，短期內每日仍取得1至2個口罩，惟擔心日後口罩不足需自備。

李小姐又批評，醫護人員保護裝備不足，又說：「一個病房得五件防水保護衣，昨晚警方著白色個啲、我完全未見過病房有。」慨嘆香港人竟然要淪落至排隊輪口罩的地步。

黃先生（右）今早約11時許帶同女兒輪候口罩，他透露家中僅餘6個口罩，為免浪費自己的口罩已佩戴接近一周。（陳晶琦攝）

一家六口餘6個口罩

成功取得籌號的青衣居民黃先生今早11時許帶同兩名女兒輪候取口罩，其口罩表面「起曬毛粒」。他透露，現時的口罩已佩戴接近一星期，因家中僅剩6個口罩供六人使用，經濟能力未能負擔高昂口罩，又不捨女兒重用口罩，唯有自己的口罩多次重用以免浪費。

他批評，政府防疫措施強差人意。對於特首林鄭月娥，他更形容「曬氣啦，叫佢落咗台先啦」，稱一家居住青衣，且附近疑出現社區爆發感擔心，唯有盡量避免外出。

宣道會海濱堂候詠儀牧師指，原訂今日會送贈8400個口罩，惟希望未能取得籌號的市民都能獲得，故取出教會剩餘的存貨一併送出。（陳晶琦攝）

荃灣宣道會海濱堂候詠儀牧師表示，教會所提供逾9000個口罩，有賴不少市民取得供應口罩的途徑。她認為，現時市民須不停輪候取口罩，候說：「政府有一定責任，唔應該係由私人機構負責或教會做起。」又謂政府倘一早封關便能有效控制疫情。