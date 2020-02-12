【武漢肺炎】李文亮頭七政黨遊行悼念　批林鄭應對疫情「不作為」

被稱為本次新型冠狀病毒肺炎疫情「吹哨人」的武漢中心醫院醫生李文亮，曾因公開疫情被公安問話，他於本月7日凌晨宣告不治。內地社交網絡哀痛之聲接踵而至，引發輿論風暴。公民黨、社民連及支聯會今日（12日）發起聯署和遊行，由西區警署遊行至中聯辦，並默哀一分鐘、獻花，以悼念今次疫情「吹哨人」李文亮的「頭七」。 公民黨立法會議員郭家麒表示，特首林鄭月娥多次錯失封關的黃金機會，加上全港有三萬警力，卻只抽樣檢查受強制檢疫人士，譴責其「不作為」，將需要為所有受感染的人負全部責任。

團體抵達中聯辦後默哀一分鐘和獻花，又以吹哨回應口號，悼念今次疫情「吹哨人」李文亮的「頭七」。（高仲明攝）

公民黨、社民連及支聯會等團體，今日發起聯署和遊行，由西區警署遊行至中聯辦，期間高叫「我要言論自由」、「我要新聞自由」、「反對打壓」和「還我真相」等口號，並手持李文亮黑白照和百合花花束，團體抵達中聯辦後默哀一分鐘和獻花，又以吹哨回應口號，悼念今次疫情「吹哨人」李文亮的「頭七」。

數個政黨同時發起聯署，聲明支持國內民眾在艱難的時刻，為自己的自由，人權而發聲、表態，希望「言論自由從今天開始」。公民黨立法會議員郭家麒表示，中國憲法列明人民有言論、集會及批評政府的自由，惟中國政權過去未有尊重言論自由，令武漢肺炎疫情嚴重擴散，導致多人死亡。

武漢在去年12月底爆出不明原因肺炎疫情，李文亮公開疫情卻被公安問話，後來他亦被感染新型冠狀病毒肺炎，最終不治。

有參與遊行人士手持李文亮黑白照和百合花花束。（高仲明攝）

批評強制檢疫抽查不足

郭家麒續指政府去到今日，處理武漢肺炎是「一敗塗地」，一而再再而三錯失封關的黃金機會，與市民、醫護為敵，醫護現時缺乏防護衣等防疫設備，更加未有承認任何過錯，其「不作為」，將需要為所有受感染的人負全部責任。他又認為疫情現時是「收唔到科」，全港有三萬警力，卻只抽樣檢查受強制檢疫人士，譴責林鄭月娥並未有正式做隔離措施，批評「靠害、累死全香港嘅人」。

公民黨立法會議員郭家麒表示，特首林鄭月娥多次錯失封關的黃金機會，譴責其「不作為」，將需要為所有受感染的人負全部責任。（高仲明攝）

支聯會主席李卓人批評本港特首林鄭月娥至今仍未全面封關，是「害死人」。（高仲明攝） 李卓人認為沙士的17年後，疫情再次爆發，除了國內打壓言論自由外，本港特首林鄭月娥至今仍未全面封關，同樣是「害死人」。社民連梁國雄則指李文亮僅在自己的群組發佈消息，警告有機會爆發肺炎，惟中國卻「唔係解決問題，而係解決提出問題嘅人」，令疫情擴散。

▼香港確診個案一覽▼