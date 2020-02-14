【武漢肺炎】民安隊招檢疫中心助理　月薪2萬元　為期3個月

新型冠狀病毒引致的武漢肺炎疫情持續，現時四個檢疫中心均由民安隊負責管理。據了解，民眾安全服務處為舒緩緊張人手，今日（14日）發通告，決定招聘退休或離職長官及隊員擔任「檢疫中心助理」，須於檢疫中心輪班工作，每周工作50 小時，職責包括為隔離人士安排住宿、講解安排、派送膳食、在檢疫中心內巡邏等，會按非公務員合約條款錄用，每月薪酬20,270元，為期3個月。

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通告指，如疫情繼續發展，民安隊須負責管理更多檢疫中心，料人手會更緊張，故現招聘「檢疫中心助理」，對象為所有在2015年1月1日或之後離職或退休的長官及隊員，2月19日截止申請。

「檢疫中心助理」每月薪酬20,270元，入職條件為曾任民安隊長官、隊員，曾在民安隊服務10年或以上，並在2015年1月1日或之後離職或退休，以及能操流利粵語並能閱讀及書寫中文。曾接受檢疫中心、隔離營、防止傳染病擴散等相關工作培訓，及於服務民安隊期間表現紀錄良好者，將獲優先考慮。

「檢疫中心助理」有8項職責

該職主要有8項職責包括︰協助檢疫中心的日常運作；為隔離人士安排住宿；向隔離人士講解住宿安排；協助收集、整理和派送膳食及日常生活必需品給隔離人士；在檢疫中心內巡邏；監督當值人員正確地穿着、卸下保護衣物、消毒及清洗；為完成隔離人士安排交通離開檢疫中心；以及在有需要時執行其他有關檢疫中心的職務。

民眾安全服務處為舒緩緊張人手，今日（14日）發通告，決定招聘退休或離職長官及隊員擔任「檢疫中心助理」。

受聘者須於檢疫中心輪班工作，每周工作50 小時，包括早班為早上7時至下午5時；中班為下午1時至晚上11時，包括星期六、日及公眾假期。

現時4個檢疫中心隔離，分別為麥理浩夫人度假村、饒宗頤文化館、鯉魚門公園度假村和保良局賽馬會北潭涌度假營。