【武漢肺炎】護協發動工業行動　護士總工會促撤回：添煩添亂

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武漢肺炎疫情肆虐，前線醫護防護裝備短缺，擁有3萬多名會員的香港護士協會，醞釀工業行動。香港護士總工會今晚（12日）發出緊急呼籲，要求對方立即「懸崖勘馬」，撤回工業行動，認為相關行為，只會為當前防疫的重要關頭添煩添亂，不利全港後續防疫。

護士協會昨日（11日）舉行緊急會員大會，主席李國麟（左三）稱通過舉行「保護你」工業行動。（資料圖片／梁煥敏攝）

香港護士總工會發聲明指，表明支持改善前線醫護人員防護裝備的合理要求，又稱已於一周前向醫管局提出十大訴求，包括外科口罩、N95口罩、眼罩、全面罩、保護衣、消毒酒精、工作服等，要留給最前線同事，亦建議為低風險病房等工作場所員工，提供易換洗的工作服，代替日常制服。不過，工會亦表明，防護裝備需應用則用，但亦需注意慎用、慎棄，而濫用、過度防護，「未必有利有效防護，反而會加劇裝備存貨的急促下降，自招資源早日耗盡，恐會害己害人。」

工會又批評，護協的行動以「保護」醫護人員及市民為名，實質客觀上只會為當前防疫的重要關頭添煩添亂，及加重中層管理人員負擔，亦只會進一步擾亂公立醫院乃至全社會防疫的部署及行動，遂作出緊急呼籲，要求護協為全港防疫大局著想，立即懸崖勒馬，撤回決定。

工會明言，未有查獲醫管局具有任何相關指引，符合護協所提要求，質疑其工業行動不符《職工會條例》涵蓋範圍。

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