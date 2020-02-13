【武漢肺炎】榮華慈善基金派口罩　下周日放入長康邨及田灣邨信箱

面對來勢洶洶的新型冠狀病毒疫情，民間發揮互助精神外，多個財團及慈善團體也捐錢助買防疫物資。太古今日（13日）宣布，已捐出1,200萬元協肋社區抗疫，包括協助社福機構加裝消毒施備等；葉茂林慈善基金則捐贈1,000萬元給醫管局。另外，榮華慈善基金也表示會在下周日在長康邨及田灣邨派發口罩。

武漢肺炎在港肆虐，不少市民連日到連鎖日用品店排隊買口罩。（梁鵬威攝）

太古集團及葉茂林慈善基金共捐2000萬元

病毒無情，人間有愛。新型冠狀病毒肺炎疫情繼續蔓延，無論是民間或是醫管局都傳出防疫物資短缺情況。太古集團今日（13日）表示，至今已捐出1,200萬元抗疫，其中的500萬元捐至聖雅各福群會資助有需要人士購買食物，以300萬元設立社區基金並資助社聯網絡下的非牟利團體，另480萬元用作購買消毒搓手劑，同樣透過社聯網絡送給有需要人士手中。

葉茂林慈善基金今日亦向醫管局捐出1,000萬元，作為抗疫的相關用途，例如購買防疫物資，及作為醫護人員的加班津貼等。基金主席葉茂林相信，只要社會與醫護人員上下一心，齊心抗疫，香港定能盡快戰勝這場抗疫戰。

另外，榮華慈善基金將於本周日（16日）在長康邨及田灣邨派發口罩，並於每包5個口罩以以獨立包裝形式放入每戶的信箱，預料會有11,000戶公屋戶受惠。榮華基金表示，成功採購到 10萬個口罩，今日已將一萬個口罩送到個別醫護機構，至於將口罩投進每戶的信箱，是希望居民和長者可以不用外出排隊又可有口罩使用。