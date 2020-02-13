【武漢肺炎】醫管局稱符合條件將安排出院　留血清為治療步驟之一

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

武漢肺炎肆虐，香港昨日（12日）首度有病人出院，醫管局總行政經理何婉霞表示，51名新型冠狀病毒確診患者中，至今仍有49人留醫，其中40人情況穩定，她指確診患者若符合出院條件，會陸續安排出院。

疫情治療方案備受關注，對於會否利用康復者的血清進行治療，何婉霞則指治療中的一個步驟，是留低康復者血清以進行檢驗。

▼香港確診個案一覽▼

+25
+24
+23

就首度有確診新型冠狀病毒的患者出院，何婉霞稱昨日曾表明，患者需要符合數個條件，醫管局才會考慮為患者安排出院。當中包括患者的臨床情況，如其病徵有好轉，病人感覺舒服些；醫管局亦設立兩個檢查，患者需要在兩次新型冠狀病毒的檢驗均呈陰性，並且兩次測試需相隔24小時，加上由衞生防護中心檢視過病人情況，認為適合出院，符合上述所有條件，才會有信心安排患者出院。

醫管局總行政經理何婉霞（右）表示，現時有40位病人情況穩定，如果他們符合到出院條件，未來將安排陸陸續續出院。（余俊亮攝）

何婉霞稱「希望大家明白，都係想謹慎安排病人出院，希望佢真的情況好轉咗，咁我地先會安排出院」。她續指現時有40位病人情況穩定，如果他們符合到出院條件，未來將安排陸陸續續出院。

在2003年沙士期間，醫學界曾利用康復者的血清抗體作治療，何婉霞指就今次疫情而言，取康復病人的血清是治療的其中一個步驟，今次疫情都有安排康復患者留底血清進行檢疫。

▼疫症下的香港 不正常的日常▼

+12
+11
+10
【武漢肺炎】張竹君尷尬答「情人節指引」：唔舒服應避見或戴口罩
【武漢肺炎】國泰：2月4日至3月底出發機票　可免費改期及航點
【武漢肺炎】海皇粥店本月起8折支薪　不同意當自願離職處理
【武漢肺炎】長康邨患者親家兩親友初步確診　一人曾與確診者聚餐
【武漢肺炎】政總9樓保安局人員發燒入院　消息：無感染病毒
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。