【武漢肺炎】威院8資深醫生自願入Dirty Team　兼護士之職省資源

本港「武漢肺炎」疫情持續蔓延，至今已有51宗確診個案，分布在全港8間公立醫院。每間醫院都設有一隊「Dirty Team」，專門負責照顧確診或懷疑個案，風險較其他醫護人員為高。 在2003年沙士時已屬抗疫「先頭部隊」的威爾斯親王醫院亦是其中之一，然而卻沒有如其他醫院要抽「生死籤」，其內科部門決定先由資深醫生自願入組，希望能盡快掌握到如何抗疫後，才讓年輕醫生加入。這批年資較深的醫生更兼任護士工作，兼任抽血及照顧病人等工作，希望能節省已緊絀的保護裝備。

威院內科及藥物治療學系部門主管周啟明透露，有醫生為了減少保護裝備用量，寧願自己一人兼辦本身由其他醫護人員負責的工作。 （威院提供）

未有家室醫生自願先上「戰場」

威爾斯親王醫院「Dirty Team」的8名醫護人員，全部都是自願加入，由內科部門資深醫生先「上戰場」，內科醫生吳家晴接受傳媒訪問時表示，由於他未成家立室，負擔較少，故自願參加，吳醫生說：「見到一啲同事可能啱啱有啲好細嘅小朋友，如果佢哋要入dirty team，會對屋企人同佢哋自己形成壓力，如果佢哋好擔心而要搬出去，可能好耐唔會見到小朋友。我暫時未有家室，如果搬出嚟住，會容易啲處理。」

指護士工作比醫生更危險

該院內科醫生何杏儀就更稱，醫生已不算最危險的一群，她說：「護士先係最貼身照顧病人，甚至做緊比醫生更危險嘅工作……一個團隊咁去做好一件事。」

為省資源醫生親為病人送餐

威院內科及藥物治療學系部門主管周啟明透露，有醫生為了減少保護裝備用量，寧願一人兼辦應由醫護人員負責的工作，令他大為感動。周說：「佢哋唔想喺而家保護衣、保護物緊絀下，仲叫咁多人入嚟照顧病人。以前有好多實習醫生、抽血員，去做抽血、打針、打豆(靜脈輸液)嘅工作，但佢哋好想將緊絀資源用得好啲，所以佢哋親自做曬，甚至我見到有醫生會自己遞埋餐入去畀病人。」

另外，威院現時主要使用3個內科病房接收懷疑或確診個案，病人會入住負氣壓隔離病房，房內氣壓較低，空氣只會由走廊流入緩衝間再入病房，病房內不潔的空氣不會流出，房內的空氣經過濾後才會排出街外。